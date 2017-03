Postul de inspector general al IŞJ, scos la concurs

Publicat de Mihaela Vladescu 89 vizualizari

Postul de adjunct al IŞJ este ocupat în prezent de Daniela Gabriela Marchitan

Concursul va avea loc în perioada 3-11 aprilie 2017

Ministerul Educaţiei a scos la concurs postul de inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea. Înscrierea se face în perioada 3-20 martie 2017 la IŞJ, iar probele concursului se vor desfăşura în perioada 3-11 aprilie 2017 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale. La concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii – este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin opt ani, dintre care 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare privind calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al IŞJ, nu a desfăşurat poliţie politică, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei şi la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare. Metodologia de concurs, bibliografie, modelul de CV, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs urmează să fie afişate la sediul MENCŞ, precum şi la sediul IŞJ. Postul de inspector general adjunct al IŞJ Vrancea este ocupat în prezent de profesoara de matematică Daniela Gabriela Marchitan. (M.V.)