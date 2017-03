Elevii de la ”Edmond Nicolau” au confecționat mărțișoare pentru copiii cu sindrom Down

Publicat de Alexandra Tataru 61 vizualizari

Atelierul de mărțișoare a fost dedicat copiilor cu sindrom Down

Proiectul se află la a doua ediție u elevii au confecționat mărțișoare și au participat și la un schimb de experiență prin realizarea unor lucrări originale alături de cadrele didactice

Proiectul ”Atelier de mărțișoare” a reunit în sala de lectură a bibliotecii peste 100 de elevi de la clasele a IX-a și membri ai Consiliului Școlar al Elevilor şi Grupului de Inițiativă ”Nu ești singur” din cadrul Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani. Atelierul a durat peste două ore, sărbătorindu-se împreună venirea primăverii într-un mod unic. ”Prin aceste demersuri creative, ne înfrumuseţăm viaţa și dezvoltăm copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile şi obiceiurile româneşti. În cadrul acestui proiect ne propunem să ne bucurăm de aceste momente şi să punem în valoare parfumul, culoarea, frumuseţea lor, prin realizarea unor lucrări originale care să valorifice potenţialul creativ al elevilor sub îndrumarea cadrelor didactice”, ne-a precizat Carmina Stoian, profesor coordonator al proiectului. În proiect au mai fost implicate și prof. Maria Ungureanu și bibliotecar Zamfira Stoica, dar și alte cadre didactice cu imaginație și pasiune pentru handmade. ”Atelierul de mărțișoare” a avut ca obiectiv confecționarea de obiecte specifice mărțișorului cu tehnici de lucru diferite, iar prin vânzarea acestora să se obțină fonduri pentru a fi donate Asociației Sindrom Down Focșani. Proiectul a mai cuprins ăi o prezentare a unui referat despre tradițiile ăi obiceiurile de Mărțișor, iar un grup de elevi pasionați de teatru au prezentat celor prezenți o scenetă tematică. Toţi elevii au primit diplome de participare la activitate. Lucrările vor fi expuse la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau“, Focşani, în perioada 01 martie – 9 martie 2017. (A.T.)