Concert lecţie la Seratele muzicale „Pastorala” - in memoriam Marin Constantin

Foto: Seratele muzicale ale Pastoralei au ca obiectiv descoperirea tinerelor talente

La Ateneul Popular Focşani s-a derulat un proiect educativ sub forma unui concert lecţie.Spectacolul a fost interactiv, cu minirecitaluri vocal-instrumentale în memoria maestrului Marin Constantin, fondatorul Corului „Madrigal”



Proiectul educativ „Seratele muzicale ale Pastoralei” s-a desfăşurat sub forma unui concert lecţie la Ateneul Popular Focşani, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Liceul de Artă „Gh. Tattarascu” şi Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Focşani. Spectacolul s-a dorit unul educativ şi interactiv, fiind coordonat de directorul artistic al Corului Pastorala, Dumitru Săndulachi, dar şi de profesorii A. Tătaru, N. Hurmuzache şi C. Lovin, de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani. „A fost un spectacol minunat, în memoria maestrului Marin Constantin, cetăţean de onoare al municipiului Focşani, întemeietorul Corului de Cameră „Madrigal”, a cărui personalitate a fost evocată în faţa spectatorilor pe aceeaşi scenă pe care Madrigalul a susţinut concerte individuale şi comune cu Corul Pastorala, în faţa publicului focşănean”, a transmis Dumitru Săndulachi, dirijorul Corului „Pastorala”.



Identificarea tinerelor talente



Dumitru Săndulachi a prezentat participanţilor caracterul pieselor, mesajul artistic transmis de conţinutul textelor creaţiilor corale interpretate de Corul Pastorala. De asemenea, prof. Anişoara Piţu, de la Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”, a explicat scopul evocat şi tradiţia romanească a Dragobetului printr-un dialog interactiv cu publicul din sală. „Seratele muzicale ale Pastoralei au ca temă depistarea talentelor din randul elevilor din şcolile vrancene şi includerea lor în concerte, în scopul promovării lor ca interpreţi de muzică vocal-instrumentală”, a precizat profesorul Săndulachi.







Minirecitaluri de excepţie



O impresie deosebită au făcut elevele Dorina Şchiopu, Ana-Maria Sandu, Anca Iosif şi Manuela Cristea, de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” care au cantat vocal şi instrumental o melodie dedicată mamei, interpretată în original de regretata Mădălina Manole. Acestea s-au alăturat micilor artişti pianişti pentru care muzica este chiar o ocupaţie adevărată. Astfel, la pian au încantat publicul elevii talentaţi de la Liceul de Artă „Gh. Tattarascu”, Darya Vătăşescu, Ioana Buzăianu, clasa a III-a, coord. prof. Antoaneta Ciobanu, Nicoleta Nicolaş, clasa a III-a, coord. prof. Viorica Cristescu şi, la final, Matei Lăbunţ, clasa a VI-a, coord. prof. Doina Collavini. Matei Lăbunţ a susţinut un adevărat recital, extrem de complex, interpretand lucrări din Rahmaninov, Chopin, Brahms şi Porumbescu. „Joi seară, a dominat plăcerea de a canta atat a Pastoralei, cat şi a micilor interpreţi, fiecare realizand un spectacol interactiv de mare ţinută”, ne-a mai transmis Dumitru Săndulachi. La finalul spectacolului tinerii au primit diplome şi afişe personalizate cu autograf din partea dirijorului Pastoralei.



Ecourile acestui concert au ajuns la New York



Noemi Marin, fiica maestrului Marin Constantin, a aflat vestea concertului dedicat memoriei tatălui său. „Mulţumiri maestrului Dumitru Săndulachi pentru un asemenea eveniment onorant atat în istoria cantului romanesc, cat şi a părintelui meu, Marin Constantin”, a transmis de la New York, Noemi Constantin. Fiica maestrului trăieşte de mai mulţi ani în Statele Unite ale Americii, este profesor de engleză la Universitatea din New York, este doctor în ştiinţe filologice şi fondatoarea muzeului Marin Constantin în marea metropolă americană.

Seratele muzicale ale Pastoralei vor continua în această stagiune şi vor avea loc pe scenele din oraşele judeţului, respectiv la Mărăşeşti, Panciu, Adjud, Odobeşti, dand posibilitatea şi tinerilor din alte oraşe ale Vrancei să se afirme în spectacolele proiectului. (A.T)