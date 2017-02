"Cum să fabrici un semizeu", lansată la Biblioteca Judeţeană Vrancea

Publicat de Mihaela Vladescu 1 vizualizari

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea va găzdui miercuri, 15 februarie, începând cu ora 16, 00, la Sediul Central, lansarea de carte a focşăneanului Florin Purluca.

Este vorba de romanul de science fiction „Cum să fabrici un semizeu”, apărut la Editura Tritonic din Bucureşti. Vor participa scriitorii Dănuţ Ungureanu, Michael Haulică, Teodora Matei, Mihai Alexandru Dincă şi Bogdan Hrib, directorul Editurii Tritonic. Florin Purluca a publicat proză scurtă în revistele Argos, Ficţiuni.ro, Gazeta SF, Helion, Nautilus, Revista de suspans. Este prezent în antologiile Argos Doi şi Exit. Autorul a publicat şi în limba engleză în revistele Aphelion şi The Singularity. De asemenea a publicat, în anul 2015, volumul „Imam and Other Fantastic Stories”. Pentru povestirea „Observatorul”, Florin Purluca a fost nominalizat la premiile RomCon 2015 (categoria „Cea mai bună povestire”). Romanul „Cum să fabrici un semizeu” înfăţişează lectorului „o lume postumană pentru care evoluţia a însemnat şi recuperarea unor calităţi pierdute, o lume în care plantele şi roboţii fac împreună exact ceea ce trebuie să facă, adică să ajute umanii”. „Vă aşteptăm să descoperiţi un univers pe cât de fantastic, pe atât de anticipativ al omenirii”, transmit reprezentanţii Bibliotecii Judeţene. (M. V.)