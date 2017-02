Publicat de Valentin MUSCĂ 71 vizualizari

Foto1: Volumul ”Călăuză pe cărările Artei”

Pictorul Nicolae Rădvăn ne invită astăzi la Galeriile de Artă din Focșani la o adevărată mărturisire de credință. Cu ocazia vernisării ”Salonului de iarnă al pictorilor” membri ai UAT, Filiala Vrancea, patriarhul picturii vrâncene va lansa volumul ”Călăuză pe cărările artei” (Focșani, 2016), despre care putem spune că este crezul profesional al autorului.

”Călăuză pe cărările Artei” este un volum orginal în concepție și paideic în conținut, sobru în limbaj și încărcat de experiența unei jumătăți de secol de muncă. Într-o țară în care artele aproape au fost scoase din programa de învățământ, demersul prof. Nicolae Rădvan este un semnal de alarmă către cei care animalizează acest popor, privând tineretul de disciplinele care educă simțul estetic : muzica, desenul, pictura etc. ”Pledoaria pentru practicarea artei de către fiecare ființă umană, după cum am arătat, nu privește consacrarea în domeniu, ci reprezintă modalitatea cea mai simplă și unică de a ne îndeplini mai ușor îndatoririle școlare și profesioanale, de a evita stresul și tot ceea ce afectează psihicul nostru”, scrie prof. Răvdan. Așezat de la început sub umbra aforismului hipocratic ”Ars longa, vita brevis”, autorul ne amintește că posibilitățile și cărăriel artei sunt multiple, însă grație practicării artelor putem ajunge la ”vita longa”. Alăturat publicăm o fișă profesională a pictorului Nicolae Rădvan, din care ne formăm o idee despre cariera acestuia. Autorul se trage dintr-o faimoasă familie de preoți din fostul Județ Putna, care au marcat timpul și lăsat ctitorii încă neegalate de contemporani. Volumul are un Cuvânt înainte semnat de istoricul de artă Luiza Barcan, care va prezenta de altfel lucrarea. Mai multe despre biografia autorului, mâine cu ocazia lansării. (Valentin MUSCĂ)





Foto2 : Nicolae Rădvan – excurs profesional (http://artindex.ro)

