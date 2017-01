Măştile tradiţionale de la Nereju, cercetate de un scenograf din Paris

Publicat de Mihaela Vladescu 2 vizualizari

Meşterii populari din Nereju şi scenograful Candice Moise din Paris

Candice Moise, creator francez de măşti de teatru, a vizitat meşterii populari din Nereju pentru a vedea cum confecţionează aceştia măştile care i-au făcut celebri peste tot în lume

Un scenograf şi cercetător de măşti din Paris a fost zilele trecute la Nereju, măştile confecţionate aici devenind pentru acesta obiect de studiu. Candice Moise este scenograf şi constructor de măşti de teatru la Paris, dar este în acelaşi timp şi posesoarea unui blog care vorbeşte despre existenţa măştilor în toată Europa - http://voixdumasque.canalblog.com. Împreună cu specialiştii din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea, Candice Moise s-a deplasat la meşterii populari din Nereju, pentru a afla povestea măştilor făurite de aceştia. Constructorul de măşti de teatru i-a vizitat pe Pavel Lupaşcu şi pe Şerban Terţiu de la care au aflat că în Vrancea Arhaică măştile erau folosite într-un mod unic în Europa, la priveghi când oamenii din sat dansau ”Chipăruşul” - dans cu măşti clasat în repertoriul national. ”Am devenit interesată de măşti deoarece şi eu realizez măşti pentru un teatru din Paris, Franţa. Am realizat că măştile nu sunt doar un obiect şi, de aceea, acum şase ani am început să citesc despre măşti şi am început să scriu despre aceste măşti pe blogul meu (http://voixdumasque.canalblog.com). Acum doi ani am decis să călătoresc prin Europa să caut măşti tradiţionale şi meşteri populari care fac măşti. Acestea mă interesează mai mult decât măştile de teatru. Aşa am descoperit că tradiţia europeană în măşti este foarte puternică şi are multe puncte în comun şi acest lucru vreau să îl înţeleg mai bine. Ca şi făuritor de măşti vreau să mă întâlnesc cu cât mai mulţi meşteri populari deoarece cred că aceştia ştiu foarte multe lucruri despre măşti, despre materialele folosite dar şi despre persoanele care le poartă, despre dansatorii care le folosesc la ritualuri tradiţionale”, a precizat Candice Moise.



Tradiţie singulară în Europa



Scenograful pasionat de măştile tradiţionale mai spune că atunci când a decis să vină în România, dorea să vadă tradiţiile purtatului de măşti de Anul Nou, dar a descoperit ”Chipăruşul” din Nereju în descrierile făcute de pagina de facebook a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea – ”Monumente în Vrancea”. ”Este pentru prima dată când am aflat că măştile se purtau la o tradiţie funerară, la priveghi. Este o tradiţie singulară în Europa deşi ea mai este practicată în Africa, de exemplu”, spune Candice Moise. ”Chipăruşul” este un dans cu măşti care se practica în toată Vrancea Arhaică, de la Nereju până la Bîrseşti şi Vidra. Obiceiul purta nume diferite, doar în Nereju se numea “Chipăruşu” şi a fost păstrat în comunitate până undeva la mijlocul anilor 1970, după cum informează Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea. Acum el este interpretat doar în scopuri cultural-artistice de Ansamblul ”Chipăruşul” din Nereju. ”Chipăruşul” este un obicei care aparţine Patrimoniului Cultural Imaterial din România, regăsindu-se în repertoriul naţional. (M.V.)