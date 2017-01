VIDEO + GALERIE FOTO: Crucile de gheaţă de Bobotează, tradiţie păstrată de bărbaţii din Prahuda

Publicat de Mihaela Vladescu 59 vizualizari

Bărbaţii din sat scot blocuri de gheaţă din paraul Tojan

Blocurile de gheaţă sunt scoase din Tojan şi lucrate, apoi, cu grijă, astfel încat din mainile bărbaţilor ies cruci ce sunt împodobite pentru slujba de Bobotează

Bărbaţii din satul vrancean Prahuda, comuna Paltin, păstrează tradiţia ca în Ajunul Bobotezei să meargă la rau de unde au scos calupuri de gheaţă din care au confecţionat cruci folosite la marea sărbătoare creştinească din 6 ianuarie. Dacă în anii din urmă erau confecţionate 9 cruci, cate trei pentru fiecare dintre localităţile care aparţin de parohie, anul acesta bărbaţii au decis să facă numai trei cruci. Blocurile de gheaţă au fost cărate cu căruţele, până în curtea bisericii, unde le-au şlefuit şi le-au împodobit de sărbătoare. “În fiecare an facem cruci de gheaţă pentru fiecare sat. Este muncă mare, dar avem ajutoare”, spune un sătean. Descărcate în curtea bisericii, blocurile de gheaţă sunt şlefuite cu mare grijă de săteni.

“Pentru a face o cruce de gheaţă nu îţi trebuie multă pricepere, ci doar un motiv. Iar motivul este menţinerea tradiţiei pe care am primit-o ca moştenire şi care din păcate se degradează de la un an la altul. Un al doilea motiv ar fi dăruirea, iar un al treilea motiv ar fi faptul că pentru un om aceasta poate constitui o provocare. Noi nu suntem sculptori, ci oameni simpli, dar dintodeauna simplitatea a fost cel mai greu de păstrat”, spune unul dintre sătenii care dau formă blocurilor de gheaţă.



Agheasma mare, numai de Bobotează



Între timp preotul merge prin sat unde binecuvantează oamenii şi gospodăriile acestora. Astăzi, 6 ianuarie, toată suflarea satului este aşteptată la biserică pentru slujba de Bobotează şi pentru a lua apă sfinţită pentru casă. După ce sunt finalizate, crucile de gheaţă sunt sfinţite de preot, iar astăzi sunt admirate de credincioşii care vin la slujbă. După aceasta, sătenii vor lua agheasmă cu care vor stropi casele, pomii, animalele şi păsările din gospodării. De la slujbă nu vor lipsi bărbaţii călare pe cei mai frumoşi cai din sat. Aceştia vor fi împodobiţi şi stropiţi, apoi, cu agheasmă. “Praznicul botezului lui Isus Hristos se sărbătoreşte prin sfinţirea aghesmei mari care se face o singură dată pe an. Această agheasmă se poate consuma 8 zile după acest praznic, începand de astăzi, după care se aşează la loc de cinste folosindu-se cu binecuvantarea preotului la diferite necazuri şi probleme pe care le au credincioşii”, ne spune preotul paroh din satul Prahuda, Petrică Lădaru. Crucile de gheaţă sunt lăsate apoi în curtea bisericii unde vor fi topite de soare odată cu încălzirea vremii. (M. V.)







Cei care dau formă gheţei nu sunt sculptori, ci localnici care duc tradiţia mai departe





Crucile de gheaţă sunt amplasate în curtea bisericii pentru slujba de Bobotează