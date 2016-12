Serbări de final de an în şcolile din judeţ

Publicat de Mihaela Vladescu 90 vizualizari

Colindăm iarna

Elevii intră în vacanţa de iarnă

Elevii vranceni au marcat zilele acestea întampinarea naşterii lui Isus Hristos, în toate unităţile de învăţămant fiind organizate serbări, spectacole care au cuprins colinde sau, pentru cei mai mici, carnaval cu personaje din poveşti.

Preşcolarii şi elevii clasei I de la Şcoala Gimnazială Vidra coordonaţi de profesoarele pentru învăţământul preşcolar Tanţa Cojocariu, Eugenia Moţoc şi învăţătoarea Iulia Dumitrescu, au pornit la colindat, dorind să aducă bucurie în prag de sărbători. Au colindat în comuna Vidra pe la instituţiile locale, staţia de pompieri Vidra, Spitalul comunal Vidra şi agenţii economici şi apoi au colindat în Focşani la Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”, Secţia pentru copii şi tineret, la Casa Corpului Didactic Focşani, SLI Vrancea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea. În timp ce la şcolile generale elevii au preferat carnavalul ori au mers să colinde pe la colegii lor mai mari ori instituţii, liceenii Liceului Tehnologic “G.G.Longinescu ” din Focşani au întâmpinat sărbătoarea Naşterii Domnului cu datini şi obiceiuri de iarnă de pe meleagurile Mioriţei. În cadrul momentului intitulat “Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou în regiunile din România”, liceenii claselor a IX-a A, B, C, a X-a A, B şi a XI-a A, B, coordonaţi de profesorii Mihaela Cherciu, Florin Cristea, şi Nicoleta Petrea, au înfăţişat rânduielile ce însoţesc sărbătorile de iarnă din regiunile Crişana, Dobrogea, Moldova, Oltenia, Muntenia, Banat şi Bucovina. Programul artistic a mai cuprins momente precum „Colindă, colindă”, îndrumător prof. Florin Stănciulescu, „Christmas in United States and Around the World”, coordonatori fiind profesorii Claudia Dobroiu şi Irina Rusu Irina, „Traditions du Noel”, îndrumător prof. Aniela Gheorghiu, „Winter Hymnal”, susţinut de Consiliul Şcolar al Elevilor, îndrumător prof. Adriana Holbea. La final elevii au primit daruri dulci. Şi elevii Liceului „Simion Mehedinţi” Vidra au plecat la colindat dar la ...cancelaria unităţii de învăţămant. Liceenii au asistat la o slujbă religioasă în incinta unităţii şcolare şi au cantat, apoi, colinde, fiind răsplătiţi la final cu daruri. De sambătă, 24 decembrie 2016 elevii intră în vacanţa de iarnă. Vacanţa durează două săptămani, elevii urmand să revină la cursuri luni, 9 ianuarie 2017. (M. V.)