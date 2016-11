Scandal în concursul directorilor din Vrancea!!!

Publicat de Ziarul de Vrancea 823 vizualizari

Acuzat că falsificat documente Directorul Colegiului Tehnic "Ion Mincu" s-a retras din competiţia pentru funcţiile de conducere din liceu.





Motivul cel mai plauzibil este acela că doreşte să reducă cat poate din amploarea acuzaţiei de falsificare de documente pe care i-o aduce un coleg de calcelarie şi el fost director al aceluiaşi Colegiu .Directorul Colegiului Tehnic Colegiul Tehnic "Ion Mincu" Jan Zbârciog precizează ,dealtfel, că s-a retras din cursă pentru că nu vrea să strice liniştea din cancelarie.Dar se apără respingand acuzaţia că ar fi falsificat documente.







Lovitură de teatru în ultima zi de depunere a contestaţiilor la concursul pentru funcţiile de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ din judeţul nostru!Directorul Colegiului "Ion Mincu" din Focşani,profesorul Jan Zbârciog care a candidat atât pentru funcţia de director, cât şi pentru cea de director adjunct s-a retras din competiţie.Zbarciog pierduse postul de director plin, în urma concursului desfăşurat în urmă cu câteva zile.Cea care a reuşit să-şi adjudece funcţia este profesosrul Manuela Petrea.Punctajul obţinut însă i-ar fi permis actualului director plin al Colegiului Tehnic Colegiul Tehnic "Ion Mincu" să ocupe fotoliul de director adjunct. Numai că ieri a intervenit surpriza! Jan Zbârciog a hotărat să se retragă definitiv din concurs!

Motivul cel mai probabil este sesizarea făcută la adresa sa de către fostul director al colegiului, Vasile Lupu. Acesta îl acuză pe Jan Zbârciog că s-ar fi folosit de documente false pentru a participa în competiţie.

"Am un coleg care mă tot presează şi vreau să sting acest conflict, să aduc normalitatea în şcoală. Mi-a făcut 270 de sesizări într-un an de zile. O să demonstrez că nu este adevărat ceea ce spune, legat de documentele false. Este păcat pentru o ambiţie să stricăm atmosfera din cancelarie şi din această cauză am făcut un pas înapoi", a declarat Jan Zbârciog pentru adevarul.ro.

Profesorul Vasile Lupu fost al director al Colegiului "Ion Mincu", aflat într-un conflict mai vechi cu actualul director infirmă numărul atata de mare de reclamaţii de care-i bănuit.Recunoaşte însă că i-a făcut patru sesizări lui Jan Zbârciog.

"El m-a reclamat primul la poliţie. Eu am spus de la început că nu este în stare să fie director de şcoală. Cele trei sau patru sesizări pe care i le-au făcut au avut ca obiect abuzurile pe care acesta le comite Inspectoratul Şcolar mi-a dat dreptate, dar nu s-a luat nicio măsură. Nu eu sunt vinovat că s-a retras din concurs, ci dânsul, pentru că a folosit documente false. Văd că Inspectoratul Şcolar îl ţine în continuare director, deşi trebuia demis de urgenţă", a declarat Vasile Lupu pentru adevărul.ro.

Profesorul Dorin Cristea, inspectorul general şcolar al ISJ Vrancea a confirmat la randul său redactorului aceluiaşi cotodian retragerea lui Jan Zbîrciog din concurs.Pentru a nu escalada cel mai probabil scandalul ,care nu dă prea bine nici imaginii instituţie pe care-o conduce Dorin Cristea ocoleşte problema "spinoasă" a documentelor false de care pretinde că n-ar avea cunoştinţă!

"S-a retras din concurs şi nu este singurul. Din moment ce s-a retras, nu mai face obiectul niciunui studiu din partea noastră. Vor fi mai multe posturi de conducere în şcoli care rămân vacante şi probabil va fi organizat un alt concurs" a subliniat pentru adevarul.ro Dorin Cristea.



Fără vreo legătură directă cu scandalul din Vrancea ,Ministerul Educaţiei a făcut public anunţul că a demarat anchete pe tema fraudării concursului directorilor.





Astfel Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a confirmat că pe rol ar fi deja mai multe anchete penale pentru posibile fraude la concurs. „Ne aflăm în plin proces de depunere a contestaţiilor. Cred că suntem datori profesorilor cu un răspuns clar referitor la posibilitatea contestării probei de evaluare a CV-ului. Am purtat în ultimele zile mai multe discuţii, cu jurişti şi colegi din minister, pentru a identifica modalităţi de rezolvare a situaţiilor semnalate. În acest moment, există mai multe anchete penale deschise ca urmare a sesizărilor inspectoratelor şcolare judeţene sau ale candidaţilor. Pentru ca anchetele să îşi urmeze cursul firesc, iar cei care au încălcat legea să plătească nu este oportună, din punct de vedere juridic, o intervenţie administrativă“, a declarat Dumitru.