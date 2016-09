Şcoli vrancene la ceas aniversar!

Publicat de Costică NEAGU) 35 vizualizari

150 de ani de ani de la înfiinţare

Educaţia este cheia de boltă a societăţii umane. Însuşi cuvântul schola (gr.) are sensul originar de „răgaz după muncă”.

Asta însemna că, după muncă, în timp ce se odihneau, adulţii îi învăţau pe cei tineri ce trebuie şi ce nu trebuie să facă, îi învăţau cum să vâneze, cum să „domesticească” animalele şi plantele etc. De aici se naşte afirmaţia că şcoala e veche ca omenirea.

Între toate vietăţile pământului, singur omul are nevoie de şcoală, de învăţătură. „Animalele n-au şcoală, le e destul instinctul”(S.M.). Din această învăţătură, repetată generaţie de generaţie, se naşte tradiţia.

Dacă şcoala a apărut odată cu societatea umană, înseamnă că învăţământul a parcurs două etape aproape distincte: învăţământul oral şi învăţământul scris, etape care s-au întrepătruns de-a lungul istoriei, pe măsura apariţiei scrisului.

La noi, învăţământul scris a apărut mai întâi ca iniţiativă particulară - mănăstiri, biserici, schituri, curţile domneşti etc., unde, exista „un număr mare de dascăli, dieci, martori hotarnici, călugări copişti şi caligrafi care au înfiinţat adevărate şcoli de copişti, centre de cultură ortodoxă...”. (Ionel Budescu – Istoria înv. din Jud Vrancea, p. 15)

Primele reglementări referitoare la învăţământul public din Muntenia şi Moldova, apar în Regulamentele şcolare (1833-1835). Învăţământul public a stat în atenţia revoluţionarilor de la 1848, iar după Unirea Principatelor în anul 1864, Al. Ioan Cuza a promulgat „Legea instrucţiunii” care a decretat educaţia gratuită şi obligatorie.

În condiţiile create chiar din anul următor au început să se înfiinţeze foarte multe şcoli primare rurale şi urbane, mărindu-se numărul şcolilor şi al elevilor. Astfel în 1865, numai în Judeţul Putna s-au înfiinţat 16 şcoli (Adjudul Nou, Bătineşti, Boloteşti, Călieni, Colacu, Domneşti, Jariştea, Jorăşti, Vizantea, Mărăşeşti, Mera, Pădureni, Păuneşti, Soveja, Vulturu), cf. Ionel Budescu.

În anul următor 1866, Comitetulu Permanentu al Consiliului Generalu al Judeciului Putna (noiembrie 1866) şi revizorul şcolar cer Prefectului „înfiinţarea unor noui şcoale de modelu pe la comunele cele mai mari şi mai populate”, după cum urmează: Comuna Ciuşlele; Comuna Găgesci; Comuna Păţesci; Târgu Adjiudu; Comuna Negrilesci şi Tulnici; Comuna Păulesci; Comuna Câmpurele; Comuna Moviliţa.

La aceste localităţi, adăugăm şcolile din: Ireşti, Mărăşeşti, Nereju şi Răstoaca. (cf. Ionel Budescu, op. cit, anexa 9)

Comunicăm aceste informaţii cu gândul pios de a încălzi puţin sufletele dascălilor, elevilor şi părinţilor de azi din aceste localităţi. Aniversarea a 150 de ani de existenţă a unei şcoli este un prilej de a ne aminti cei care au făcut istorie la timpul lor, cu gândul la viitorul oamenilor şi neamurilor.



Oamenii mor, dar faptele lor nu mor niciodată! (Costică NEAGU)