Nemulţumirile directorilor modifică datele concursului pentru şefia şcolilor

Profesorul Tiberiu Dima, directorul Şcolii “Ion Basgan” din Focşani, i-a trimis un memoriu ministrului Educaţiei

Respect este ceea ce solicită ministrului Educaţiei actualii directori de şcoli, care sunt nemulţumiţi de perioada şi de cerinţele MENCŞ vizavi de desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere din unităţile de învăţămant u ca reacţie, MENCŞ modifică modelul de CV şi simplifică bibliografia u Ecaterina Andronescu a introdus o modificare legislativă pe Legea Educaţiei prin care solicită amanarea concursului

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din şcoli ar putea fi amanat pentru vara anului viitor. Asta după ce Comisia de Învăţământ a Senatului, condusă de Ecaterina Andronescu, a introdus o modificare legislativă pe Legea Educaţiei prin care solicită tocmai acest lucru. "Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se organizează numai după finalizarea semestrului II, la începutul noului an şcolar", prevede un aliniat nou la articolul 257 din Legea 1/2011, introdus ca amendament de Comisia de Învăţământ a Senatului. Acesta ar urma să intre luni în plenul Senatului, aceasta fiind cameră decizională, potrivit presei centrale. Asta după ce directorii din ţară, care ocupă în prezent funcţiile cu delegaţie, deoarece concurs nu a mai fost organizat de mai bine de 7 ani, susţinuţi de sindicatele din Educaţie, au solicitat amanarea concursului. Printre aceştia se află şi directorul Şcolii “Ion Basgan” Focşani, profesorul Tiberiu Dima, care i-a înaintat ministrului Educaţiei şi un memoriu în acest sens. Acesta susţine că un concurs de acest fel trebuie organizat bine, în joc fiind imaginea sistemului educaţional. “Oamenii trebuie să vadă respect, seriozitate şi armonie în acest demers, pentru că, de la noi, directorii, se aşteaptă exact acest lucru”, precizează profesorul Tiberiu Dima. Potrivit acestuia, perioada de desfăşurare a concursului este nepotrivită, începutul de an şcolar fiind extrem de aglomerat în unităţile de învăţămant, unde sunt probleme legate de organizare. “Îmi doresc ca oficialii să respecte funcţia de director. Ori nu am văzut acest lucru. Consider că se generalizează prea mult politizarea şi nu e adevărat întotdeauna. Trebuie să se ţină seama şi de ceea ce a făcut în şcoală un director. Perioada de început de an şcolar este una în care se lucrează foarte mult la detalii şi este nevoie de armonie pentru a fi o atmosferă civilizată. Toate acestea însă se suprapun cu partea dificilă a acestui examen care constă în încărcarea documentelor pe o platformă şi nu s-a înţeles foarte bine cum se face acest lucru. Eu nu sunt de acord, de exemplu, cu scanarea documentelor originale, ci doar a copiilor acestor documente, iar acest lucru nu este specificat pe nicăieri. Este o chestiune care trebuie foarte atent făcută. Foarte important este Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) al şcolii, care este în curs de reactualizare. Nu trebuie făcute lucruri de formă, pornind de la CV, unde calitatea de expert în management este dată nu de hartii şi nu de experienţa de director. Mi se pare exagerat să ceri master în management unui director! Noi trebuie să avem abilităţi de comunicare care trebuie să primeze la un director, precum şi cunoaşterea rolului său într-o organizaţie”, mai spune profesorul Tiberiu Dima.



Perioadă scurtă pentru înscriere, bibliografie stufoasă



Directorul Şcolii “Ion Basgan” atrage atenţia, în memoriul său, asupra a şase aspecte negative, în organizarea concursului pentru directori. “În calitate de candidat, vă semnalez câteva aspecte legate de organizarea concursului:

1. Perioada propusă pentru depunerea documentelor, 13 septembrie – 2 octombrie, e prea scurtă, având în vedere că, realizarea unui PDI necesită o lună. Chiar şi actualizarea presupune obţinerea unor date statistice, informaţii despre profesori şi un dialog cu consilierii locali pentru structurarea unui plan operaţional, iar, toate acestea durează mai mult de 20 zile. În această perioadă se organizează, încă, activităţile şcolii. Concursurile anterioare erau organizate în noiembrie şi, din experienţă, consider că era suficient timp, ceea ce reducea presiunea psihică asupra candidaţilor. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre reducerea presiunii psihice asupra elevilor, referitor la amploarea şi durata temelor pentru acasă. Sunt de acord şi promovez acest principiu de mult timp, dar şi profesorii, şi chiar directorii, au nevoie de acest confort psihic, pentru rezultate de calitate.

2. Se modifică forma documentelor. Am un C.V. în format european şi constat că metodologia solicită un alt format, cu capitole noi. O nouă redactare a acestui document necesită ceva timp.

3. Aproape toate cerinţele legate de C.V sunt identice cu cele de la evaluarea dosarelor pentru experţi în management educaţional. Din moment ce toţi candidaţii trebuie să facă parte din corpul experţilor în management educaţional, de ce se mai evalueză încă o dată dosarul? Relevant în acest examen este planul de management.

4. Noul C.V. solicită certificate de competenţe lingvistice şi digitale. Avem documente doveditoare ale acestor competenţe, dar neprevăzute în C.V.-ul din metodologie, cu toate că era mai bine să fie testate decât să se ceară noi hârtii. De unde putem obţine aceste certificate în 20 zile? Filologii sunt favorizaţi prin faptul că au o limbă străină pe diplomă, dar cei ce am absolvit alte facultăţi, cu colocvii la o limbă modernă, nu primim niciun punctaj la competenţe lingvistice. Oare, exact acele hârtii fac un bun manager de şcoală?

5. Din cele 3 cărţi specificate în bibliografie, am reuşit să găsesc una, pentru celelate două e nevoie de un anumit timp.

6. Documentele se transmit digital pe o platformă până pe 2 octombrie, dacă platforma nu se blochează, şi nu se poate lăsa acest lucru pe ultima zi, astfel, perioada de realizare a lor e mai mică de 20 zile”, se arată în memoriul semnat de profesorul Tiberiu Dima.



Respect pentru Educaţie



Profesorul focşănean îi mai cere ministrului Educaţiei să ia măsuri urgente din “respect pentru Educaţie”, astfel încat să fie eliminată “senzaţia de pripă”. “Din respect pentru Educaţie, care se realizează prin exemple, nu prin vorbe, şi pentru iniţiativele lăudabile pe care le propuneţi, vă rog să analizaţi metodologia de concurs şi să dispuneţi acele măsuri care să elimine senzaţia de pripă şi să ducă la organizarea unui concurs serios. Măsurile pe care le propuneţi pentru reducerea birocraţiei în şcoli sunt apreciate de toţi colegii mei şi, de aceea, vă semnalez aceste aspecte, prin care formalul poate să domine fondul, în procesul de selecţie a managerilor şcolari”, mai scrie Tiberiu Dima în memoriul transmis ministrului educaţiei pe 12 septembrie 2016.



MENCŞ ia măsuri: reduce bibliografia



Asemeni profesorului Tiberiu Dima au reacţionat şi alţi directori din ţară, unii public, iar ministrul Educaţiei a luat primele măsuri. Astfel, la Inspectoratele şcolare au fost înaintate, vineri, adrese prin care CV-ul a fost modificat, iar bibliografia redusă, din aceasta fiind scoasă legislaţia, în final rămanand pentru proba scrisă doar cerinţele legate de management. ”Cerinţele bibliografice privind legislaţia sunt utile numai pentru pregătirea probei de interviu”, se arată în adresa înaintată IŞJ şi semnată de directorul general în cadrul MENCŞ, Corina Marin. De asemenea, oficialii Ministerului Educaţiei au eliminat condiţiile legate de varstă a candidaţilor, astfel că la concursul de director “se pot înscrie inclusiv cadrele didactice care, în anul şcolar 2016-2017, au obţinut acordul pentru menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, pană la 3 ani pană la varsta standard de pensionare”. Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director de şcoală ar urma să se desfăşoare în luna octombrie, prima probă constand într-un test grilă de două ore, supravegheat video, asemeni examenelor naţionale, cu subiecte unice. Aceasta este programată pentru data de 12 octombrie. Cine promovează testul grilă va susţine probele următoare care constau în evaluarea CV-ului şi interviul. (M. VLĂDESCU)