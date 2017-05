Vrânceanul Felix Pătrăşcanu fondator FAN Courier critică politica antimultinaţionale

Publicat de Ziarul de Vrancea 333 vizualizari

Unul dintre fondatorii firmei de curierat FAN Courier, Felix Pătrăşcanu, a declarat marţi în cadrul conferinţei ”Competiţia capitalurilor”, organizată de revista NewMoney, în parteneriat cu Romanian Business Leaders, că nu este de acord cu politica de a alunga multinaţionalele din România deoarece el, în calitate de antreprenor, a avut multe de învăţat de la aceste companii, şi consideră că trebuie făcută o diferenţiere clară între afirmaţiile politice şi ceea ce se întâmplă real în economie.

“Nu mă simt discriminat de companiile străine. Am luat de la ele know-how. Merg des în vestul Europei şi m-am inspirat foarte mult de la companiile de acolo. Am avut foarte mult de învăţat.(...) Nu sunt de acord cu politica aceasta de a alunga multinaţionale. Am învăţat şi am preluat multe de la ele. Trebuie făcută o diferenţiere clară între ceea ce se spune politic şi ceea ce se întâmplă real în economie”, a afirmat Pătrăşcanu. În cadrul aceluiaşi eveniment, fondatorul firmei de investiţii Delta Asset Invest, Dragoş Roşca, a explicat că ţările care au acceptat mutinaţionalele şi au creat sisteme de supraveghere şi control au avut parte de beneficii, în timp ce ţările care au mers pe populism nu au rezolvat nimic şi au rămas în sărăcie. Directorul general al AKTA, Dinu Malacopol, a adăugat că mediul de afaceri din România ar fi incomplet dacă am avea doar mutinaţionale sau doar companii locale.