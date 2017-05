Domnilor guvernanţi, iată care este soluţia creşterii veniturilor bugetare!

Publicat de Ziarul de Vrancea 200 vizualizari

Încurajarea conformării voluntare a contribuabililor din România ar putea fi una dintre soluţiile creşterii veniturilor bugetare, în contextul în care, din toamna acestui an, se va implementa un standard comun de raportare pentru mai multe state, printre care şi România, potrivit unui comunicat publicat marţi de firma de consultanţă PwC România.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 68,45 miliarde lei la buget în primele patru luni din acest an, cu 2,7% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2016, în condiţiile în care veniturile au urcat cu 7% în luna aprilie. Datele arată o îmbunătăţire semnificativă a veniturilor bugetare în lunile martie şi aprilie, în condiţiile în care, după primele două luni, încasările ANAF erau în scădere cu 0,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2016. Începând din toamna acestui an, va fi implementat standardul comun de raportare, ceea ce presupune demararea schimbului automat de informaţii fiscale şi financiare între mai multe state din întreaga lume, printre care şi România, potrivit liderul Departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică din cadrul PwC România, Mihaelei Mitroi. ”În acest context, ar fi de dorit ca România să ia în calcul introducerea unui program de conformare voluntară, care să încurajeze contribuabilii să-şi declare în mod transparent deţinerile din afara ţării. Un astfel de program a fost adoptat de exemplu de Marea Britanie anul trecut. Programul „Requirement to correct” oferă contribuabililor britanici ultima şansă de a-şi declara activele deţinute în străinătate până cel mai târziu în septembrie 2018, după care aceştia, dacă nu declară, vor suporta rigorile legii, în caz că sunt identificaţi”, a declarat Mihaela Mitroi, în cadrul comunicatului. Programe de conformare voluntară au fost implementate în ultimii ani în 21 de state membre ale Uniunii Europene (UE), printre care şi ţări din regiunea Europei centrale şi de est precum Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia sau Slovenia. În multe cazuri, aceste iniţiative prevăd anularea totală sau parţială a penalităţilor datorate de contribuabili şi iertarea de acuzaţii penale. De asemenea, potrivit informaţiilor OECD, alte 23 de state din afara Uniunii Europene au introdus programe de conformare voluntară, precum Statele Unite, Canada, Japonia, Elveţia sau Australia. În urma acestor iniţiative, Statele Unite au colectat 10 miliarde de dolari între 2009 şi 2015, Marea Britanie – 610 milioane de lire sterline între 2007 şi 2016, Olanda – 235 milioane de euro numai în 2013.