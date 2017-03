MOZAIC STIRI ECONOMICE:Salariile de pană la 4.000 de lei vor fi dublate

Publicat de Ziarul de Vrancea 59 vizualizari

Cel puţin aşa promite ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu u ea a mai spus că lefurile de la stat care vor depăşi 4.000 vor fi majorate cu 45%

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a declarat sâmbătă seara, la România TV, că de luni încep discuţiile cu sindicatele din ordine publică şi sănătate despre legea salarizării unitare, urmând ca veniturile până la pragul de 4.000 lei să se dubleze, iar cele care depăşesc acest nivel să se majoreze cu 45%. „Suntem în discuţii pe legea salarizării unitare. De luni începem să avem întâlniri cu sindicatele, primele care vor intra la discuţii vor fi sindicatele din ordinea publică şi din sănătate”, a afirmat ministrul. Întrebată dacă ar putea apărea modificări la proiectul legii salarizării unitare, în condiţiile în care sindicaliştii şi-ar dori anumite schimbări, Olguţa Vasilescu a spus că Ministerul Muncii este deschis la orice dezbatere, dar nu vrea să modifice proiectul. „Noi nu vrem să fie niciun fel de modificări, sigur că suntem deschişi la orice dezbatere cu sindicatele. Pe mine m-a distrat un pic faptul că au început să atace o lege pe care nici măcar nu au văzut-o până acum. Suntem deschişi tuturor discuţiilor şi eu sunt convinsă că pentru cei cu salariile mici, veştile vor fi foarte bune”, a răspuns ea. De asemenea, întrebată când va ajunge în Parlament legea salarizării unitare, Vasilescu a susţinut că nu poate da un termen fix, deoarece trebuie să aibă loc o serie de discuţii cu sindicaliştii. „Nu pot să vă dau o dată concretă, pentru că trebuie să avem mai întâi discuţii cu sindicatele, dar, cel mai clar, este termenul pe care îl avem şi în programul de guvernare, că va trebui să fie adoptată până la data de 1 iulie anul acesta”, a completat vicepreşedintele PSD. Chestionată în continuare cu cât se vor majora veniturile potrivit noii legi a salarizării, Olguţa Vasilescu a spus că „sunt mai multe praguri”. „Până la pragul de 4.000 lei salariile se dublează, după 4.000 lei este o creştere cu 45% a salariilor, iar după pragul de 7.000 lei sunt creşteri, dar nu foarte mari”, a adăugat ministrul. În ceea ce priveşte pensiile, Vasilescu a precizat că „următoarea majorare este de la 1 iulie pentru absolut toţi pensionarii din România, când creşte punctul de pensie la 1.000 lei”. Confederaţia Naţională Sindicală (CNS) "Cartel Alfa" îi solicită ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, să renunţe la separarea salariilor de indemnizaţii, în noua lege a salarizării, în condiţiile în care indemnizaţiile demnitarilor, primarilor, preşedinţilor de consilii judeţene ar fi raportate la salariul mediu, în timp ce restul salariilor din sistemul public sunt raportate la salariul minim. "Stabilirea bazei de raportare a indemnizaţiilor demnitarilor, primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor de consilii judeţene, vicepreşedinţilor, etc la salariul mediu, în timp celelalte salarii din sistemul public sunt raportate la salariul minim din grilă, instituie un tratament diferenţiat al acestor angajaţi publici în raport cu ceilalţi", arată reprezentanţii CNS "Cartel Alfa" într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.



Problema deficitului bugetar ne poate exploda direct în faţă



Guvernul va fi nevoit să ia măsuri, dacă cifrele bugetare vor arăta la fel de rău după primele trei luni ca la finele lunii ianuarie, cu venituri în scădere şi o colectare foarte slabă, iar prima ocazie va fi rectificarea bugetară, care poate fi făcută cel mai devreme în iulie, având posibilitatea să reducă cheltuielile sau să crească veniturile, care oricum sunt cele mai mici din Europa, a declarat preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru. Veniturile bugetului general consolidat s-au situat după prima lună din an la 19,2 miliarde lei, reprezentând 2,4% din PIB, fiind cu 5,7% mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor. Totodată, execuţia bugetară s-a încheiat cu un excedent de 3 miliarde lei (0,37% din PIB), în scădere de la 4,7 miliarde lei (0,62% din PIB) în ianuarie 2016. Încasările din TVA au înregistrat o scădere faţă de ianuarie 2016 cu 24,8%. Pe de altă parte, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 16,2 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 3,5% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. “E prematur să tragem o concluzie tranşantă, ar trebui să vedem cel puţin 2-3 luni, dar datele sunt mai mult decât îngrijorătoare pentru că am bugetat o creştere pe venituri de 14%-15%, iar ianuarie ne-a adus minus 5%. Nu sunt nici adeptul principiului să facem din asta o tragedie, dar trebuie să înţelegem ce se întâmplă cu colectarea veniturilor”, a afirmat Dumitru într-o emisiune la Digi24. Consiliul Fiscal a atras atenţia încă de la publicarea proiectului de buget că Finanţele au supraestimat veniturile proiectate pentru acest an, în timp ce cheltuielile au fost subestimate, întrucât nu au acoperit nici măsurile deja adoptate, fără a include promisiunile Guvernului pentru 2017. “Astfel, riscurile pentru anul acesta de a avea un deficit mult mai mare sunt în creştere. Dacă se materializează, e iminent să ai o rectificare bugetară negativă, în care să faci nişte corecţii. Oricum, şi deficit de 3%, cât s-a bugetat, e prea mult pentru România în momentul de faţă, pentru că România e în plină expansiune economică, ar trebui să folosim aceste perioade pentru a acumula nişte rezerve pentru a lupta cu următoarea recesiune, care este inevitabilă. Când se va întâmpla, nu ştim”, a punctat Dumitru.



Statul a încasat în 2016 mai puţini bani din redevenţe



Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a încasat anul trecut redevenţe miniere de 170,58 milioane lei, în scădere cu aproape 31% faţă de redevenţele miniere încasate în anul 2015, de 246,11 milioane lei, arată datele transmise de instituţie la solicitarea News.ro. În ceea ce priveşte redevenţele petroliere, pentru care ANRM are o evidenţă la nouă luni ale anului trecut, acestea au fost de 741,51 milioane lei, comparativ cu nivelul de 896,6 milioane lei în perioada similară din anul 2015. De asemenea, la nivelul întregului an 2015, la bugetul de stat au intrat 1,19 miliarde lei din redevenţele petroliere. "Redevenţele petroliere sunt în funcţie de cantităţile extrase şi de modificarea preţului de referinţă la ţiţei. Preţul de referinţă, calculat de ANRM, pentru ţiţeiul extras din România, a scăzut ca urmare a sscăderii cotaţiilor internaţionale pentru ţiţeiurile de referinţă, luate în calcul la stabilirea acestuia, conform legislaţiei în vigoare", arată datele transmise de ANRM la solicitarea News.ro. Companiile OMV Petrom şi Romgaz au plătit cele mai mari redevenţe petroliere. De asemenea, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Naţională a Apelor Minerale (SNAM), Holcim România, Cupru Min şi CRH Ciment România SRL s-au clasat pe primele locuri la plata redevenţelor miniere în anul 2015, pentru anul 2016 situaţia fiind în lucru, potrivit oficialilor ANRM.



PSA a bătut palma cu General Motors şi preia Opel



Grupul francez PSA a ajuns la un acord pentru preluarea Opel şi Vauxhall de la General Motors, prin care va crea al doilea mare producător auto european, în timp ce producătorul auto american va ieşi de pe piaţa europeană, au declarat persoane apropiate situaţiei, transmite Bloomberg. Acordul ar urma să fie anunţat luni. Cei doi producători auto au ajuns la un acord cadru şi au trimis o invitaţie pentru o conferinţă de presă comună programată luni, la Paris. Discuţiile legate de detalii continuă, dar board-ul PSA a semnat acordul vineri, au spus sursele. Purtătorii de cuvânt al PSA şi Opel au refuzat să comenteze. Un subiect important al negocierilor a fost cum poate PSA să obţină economii de circa 2 miliarde de euro prin acest acord, a spus una dintre persoane. Acestea ar putea proveni din reducerea capacităţii de producţie dar şi din achiziţiile comune, folosirea mai multor componente comune şi reducerea cheltuielilor inutile. PSA şi GM mai discută capacitatea producătorului auto francez de a vinde vehicule Opel la nivel mondial şi dreptul companiei americane de a aduce modele Chevrolet în Europa, au spus două dintre persoane. Directorul general al PSA, Carlos Tavares, vrea să relanseze brandurile neprofitabile Opel şi Vauxhall cu o restructruare similară cu cea care a avut loc în ultimii trei ani la producătorul mărcilor Peugeot şi Citroen. Opel, cu sediul lângă Frankfurt, ar putea servi drept un motor de creştere dincolo de regiunea sa de provenienţă, rol care a fost limitat sub proprietatea GM, a spus Tavares săptămâna trecută. Volumul vânzărilor este de o importanţă majoră pe segmentul automobilelor de serie din Europa, în mare parte saturat. Adăugarea unei producţii anuale de 1,2 milione de vehicule poate ajuta PSA să împartă costuruile de dezvoltare a unor noi automobile şi motoare pe un număr mai mare de vehicule. Un alt subiect al discuţiilor a fost cum vor administra GM şi PSA planul de pensii pentru pensionarii de la Opel, au spus sursele. Programul are un deficit de finanţare de circa 9 miliarde de dolari, conform datelor Bloomberg.



Dezvoltatorii ar fi trebuit să livreze în 2017 peste 200.000 mp de birouri



Dezvoltatorii de spaţii de birouri ar trebui să livreze în acest an 10 proiecte care însumează 219.500 metri pătraţi (mp), suprafaţă în scădere cu 37% faţă de cea finalizată în 2016, dar o mare parte din proiectele anunţate au şanse mari să fie amânate pentru 2018, a declarat directorul general al firmei de consultanţă imobiliară JLL, Silviana Petre Badea, într-un interviu acordat News.ro. “Anul acesta este cam penurie, nu prea sunt proiecte care să se livreze. În general dacă proiectele sunt programate a fi finalizate în trimestrul al treilea sau al patrulea este posibil ca acestea să ajungă să fie livrate în următorul an. Anul acesta sunt puţine livrări efectiv goale. Anul viitor vor fi livrate mai multe decât anul acesta”, a afirmat Petre Badea. Circa 14 proiecte office sunt în construcţie în România, care ar trebui să pună pe piaţă în următorii doi ani circa 310.500 mp de spaţii de birouri, reiese din datele transmise de JLL, la solicitarea News.ro. Din suprafaţa totală care va fi livrată în următorii doi ani, de 310.500 mp, circa 75% va fi construită în Bucureşti. Restul de 76.000 mp va fi livrat în următorii doi ani în Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi şi Braşov.



Fondurile Aberdeen şi Standard Life, fuziune de 13,5 miliarde de dolari



Fondurile Aberdeen Asset Management şi Standard Life discută o fuziune de peste 11 miliarde de lire sterline (13,5 miliarde dolari) prin care ar forma una dintre cele mai mari companii britanice de administrare a activelor, au declarat persoane apropiate situaţiei, transmite MarketWatch. Un astfel de acord ar marca cea mai recentă tentativă de consolidare a fondurilor de investiţii care se concentrează pe acţiuni şi obligaţiuni, în contextul intensificării concurenţei din partea unor fonduri low-cost precum Vanguard Group and BlackRock. În octombrie anul trecut, fondul britanic Henderson Group a convenit preluarea companiei americane Janus Capital Group, pentru 2,01 miliarde de lire sterline, anticipând că îşi mări veniturile prin extinderea pe piaţa globală de acţiuni şi obligaţiuni şi va obţine economii de 110 milioane de dolari. Compania rezultată prin combinarea Aberdeen cu Standard Life ar administra active de 571,7 miliarde de lire sterline, între care acţiuni şi titluri cu venituri fixe. Discuţiile pentru fuziune sunt avansate dar ar putea totuşi să fie întrerupte, a spus una din surse. Reprezentanţii Aberdeen şi Standard Lifenu au putut fi contactaţi pentru informaţii. Informaţiile despre negocieri au fost publicate prima oară de Sky News.



China ţinteşte o creştere economică de 6,5%



China, a doua mare economie a a lumii, a stabilit ca obiectiv în acest an o creştere economică de aproximativ 6,5%, sub ritmul de 6,7% înregistrat în 2016, cel mai lent din ultimii 26 de ani, pe fondul unor reforme dificile prin care vrea să limiteze amplificarea datoriei publice şi să se protejeze de riscurile financiare, relatează Reuters. Creşterea creditării şi cheltuielile guvernamentale mari au amplificat îngrijorarea în rândul creditorilor Chinei legată de nivelul datoriei publice şi supraîncălzirea pieţei imobiliare. Estimarea referitoare la creşterea masei monetare a fost redusă la circa 12%, de la 13% în 2016, în timp ce ţinta pentru deficitul bugetar a fost menţinută la 3% din PIB. China va continua să implementeze o politică fiscală proactivă şi să menţină o politică monetară prudentă, a spus premierul Li Keqiang, adăugând că guvernul va continua măsurile de control al riscurilor şi al siguranţei sectorului financiar. ”Vom aplica o gamă întreagă de instrumente de politică monetară, vom menţine stabilitatea lichidităţilor, dobânzile la un nivel corespunzător şi vom îmbunătăţi mecanismul de transmitere a politicii monetare”, a explicat Li.