MOZAIC STIRI ECONOMICE: BlackBerry nu se predă: lansează un smartphone cu tastatură fizică

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

BlackBerry KeyOne este primul smartphone lansat la ediţia din 2017 a celui mai important târg de tehnologii mobile, Mobile World Congress. KeyOne este, totodată, primul smartphone lansat de către chinezii de la TCL după licenţierea celebrului brand canadian în decembrie 2016.

Acesta păstrează principalul element care încă diferenţiază numele BlackBerry de restul producătorilor de telefoane mobile: tastatura fizică. Noul produs BlackBerry deţine câteva atuuri care ar putea deveni atrăgătoare pentru fanii acestui brand şi pentru utilizatorii de business în general. Alături de tastatura fizică, designul interesant şi o posibilă autonomie mare ar putea fi principalele puncte forte ale acestui device. BlackBerry KeyOne are un ecran de 4,5 inch, cu rezoluţie 1620 x 1080, două camere foto de 12 MP respectiv 8 MP, un procesor Snapdragon 625, 3 GB memorie RAM şi 32 GB spaţiu de stocare. Dispozitivul vine cu Android 7.1 preinstalat şi dispune de o baterie de 3.505 mAh. Cuvântul care ar descrie cel mai bine acest smartphone este compromis. Însă acest compromis are atât aspecte pozitive, cât şi negative. Un ecran de 4,5 inch, un procesor precum Snapdragon 625 şi o baterie de 3.505 mAh reprezintă o combinaţie interesantă pentru zona de business. Nu vorbim de cel mai puternic procesor, dar în această combinaţie am putea vorbi de un smartphone cu o autonomie semnificativ mai bună decât restul device-urilor de pe piaţă.

Aston Martin mizează pe seria James Bond pentru o creştere a veniturilor cu 37%



Producătorul auto britanic Aston Martin estimează o creştere de 37% a veniturilor în acest an, până la 815 milioane lire sterline (962 milioane euro), în principal datorită coupe-ului DB11, ultimul model dintr-o serie ajunsă celebră după apariţiile în seria de filme James Bond, informează Bloomberg. Primul model din acestă serie este Aston Martin DB5, ajuns celebru după apariţia în "Goldfinger", în 1964. Apoi, modelul DBS a apărut, în 1969, într-un alt film din seria James Bond, "On Her Majesty's Secret Service" (În slujba Majestăţii Sale). În 1987, actorul Timothy Dalton a condus un V8 Volante în "The Living Daylights" (Cortina de fier). A urmat Vanquish, în 2002, în "Die Another Day" (Să nu mori azi), DBS V12 în 2006, în "Casino Royale", şi DB10 în 2015, în "Spectre". Compania britanică a înregistrat un avans al comenzilor de 48% pentru coupe-ul DB11 în ultimul trimestru al anului trecut, până la un total de 1.668 unităţi, în condiţiile în care preţul de achiziţie depăşeşte 200.000 de euro. DB11 a fost prezentat la salonul auto de la Geneva, în luna martie a anului trecut. Aston Martin vrea să lanseze câte un nou model la fiecare nouă luni, până în 2020, şi să deschidă o nouă fabrică în Ţara Galilor, în contextul în care are în plan listarea la bursă în anii următori.



LG prezintă smartphone-ul G6 la Mobile World Congress 2017



După BlackBerry KeyOne, LG G6 este al doilea smartphone important anunţat la Mobile World Congress 2017. După eşecul de anul trecut cu G5, LG a ales să schimbe puţin strategia, renunţând la extensiile care puteau fi montate pentru a creşte funcţionalitatea dispozitivului şi creând un device mai apropiat de esenţa telefonului mobil. Măsurând 148.9 x 71.9 x 7.9 mm, G6 este un dispozitiv cu rame laterale înguste şi lipsit de butoane frontale. Drept urmare, 80% din suprafaţa telefonului este acum ocupată de ecranul IPS de 5,7 inch. Cu o rezoluţie de 2.880 x 1.440 pixeli, ecranul noului flagship LG are câteva caracteristici interesante. Pe de o parte, acesta are un raport de 2:1 al imaginii, lungimea având de două ori valoarea lăţimii. Pe de altă parte, LG a creat un ecran rotunjit la colţuri, aspect care, conform producătorului, ar trebui să-i sporească rezistenţa. Un ecran cu colţuri ascuţite are şanse mai mari să crape atunci când telefonul este scăpat pe suprafeţe dure. LG G6 păstrează trendul cu două camere foto, ambele având o rezoluţie de 13 MP. Puţin dezamăgitor este faptul că LG nu a ales pentru flagship-ul său cel mai nou procesor de top, Snapdragon 835, ci ceva mai vechiul Snapdragon 821. Memoria măsoară 4 GB RAM, iar spaţiul de stocare va fi de 32 GB respectiv 64 GB.