Marile companii japoneze au început să îşi trimită angajaţii mai devreme acasă

O parte dintre firmele nipone vor plăti bonusuri angajaţilor care pleacă mai repede de la serviciu

Marile companii din Japonia, precum şi instituţiile statului, şi-au trimis ieri angajaţii acasă la ora 15 (8 ora României), într-o încercare de a rezolva două dintre marile probleme cu care se confruntă ţara: cheltuielile de consum reduse şi nenumăratele ore suplimentare făcute de angajaţi, care au generat o adevărată criză medicală naţională, cunoscută drept „karoshi” sau moartea din cauza suprasolicitării organismului, relatează AFP. Premierul japonez Shinzo Abe a anunţat că şi-a petrecut după-amiaza liberă meditând la un templu zen. În cursul serii, el urma să asiste la un concert. Campania pentru echilibrarea vieţii personale cu cea profesională, lansată săptămâna aceasta, îi îndeamnă pentru angajatori să le dea liber angajaţilor în după-amiaza fiecărei ultime vineri din lună. Schema nu este, însă, obligatorie. Grupuri mari, precum producătorii de automobile Nissan şi Toyota, dar şi compania de băuturi Suntory şi grupul financiar Nomura iau parte la schema sprijinită de Guvern. Alte mii de societăţi le oferă şansa de a avansa angajaţilor care îşi iau liber vineri după-amiază. Compania de comunicaţii mobile SoftBank le va oferi anul acesta 90 de dolari în plus la salariu angajaţilor care pleacă la ora 15 în ultima vineri din fiecare lună. De asemenea, o companie de transport feroviar le oferă vinerea după-amiază călătorilor bere şi gustări. În plus, angajaţii din toate domeniile vor avea reduceri vinerea la orice, de la servicii de dating până la analize medicale. În fiecare an, suprasolicitarea la serviciu provoacă sute de morţi în Japonia, precum şi nenumărate îmbolnăviri grave. Problema a ajuns din nou în atenţia publică la sfârşitul lunii decembrie, când şeful celei mai mari agenţii de publicitate din ţară, Dentsu, a demisionat după ce un angajat tânăr s-a sinucis. Bărbatul stătea în mod regulat câte 100 de ore pe lună peste program. Mai mult de 20% dintre companiile japoneze au angajaţi care lucrează atât de mult peste program încât riscă să moară, arată un studiu publicat în octombrie de Guvern.„Sperăm să creştem cheltuielile de consum schimbându-ne stilul de viaţă, felul în care muncim şi felul în care gândim”, a explicat directorul unei companii importante de lobby, Biroul de Politică Industrială al Federaţiei Japoneze de Afaceri.