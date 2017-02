Hotelul Lido din Capitală va fi redeschis în toamna acestui an

Publicat de Ziarul de Vrancea 43 vizualizari

Hotelul Lido, unul dintre hotelurile istorice ale Capitalei, va fi redeschis în toamna acestui an de către omul de afaceri Mohammad Murad, care a închiriat hotelul pe 15 ani de la proprietari, va investi peste 5 milioane euro şi intenţionează să îl afilieze la lanţul hotelier controlat de Donald Trump, relatează Profit.ro.

Hotelul Lido, situat în centrul Capitalei, pe Bulevardul Magheru, este închis din 2010, când a fost preluat de moştenitorii fostului proprietar, deposedat abuziv de către regimul comunist. Hotelul are 119 camere, iar lucrările de renovare vor începe peste câteva săptămâni. Potrivit omului de afaceri Mohammad Murad, hotelul va avea patru stele plus. "Încercăm să-l afiliem la lanţul hotelier Trump, dar până atunci se va numi «Lido by Phoenicia»", a afirmat Murad, pentru Profit.ro. Lanţul hotelier al alui Donald Trum se numeşte Trump Hotels şi include hoteluri în New York, Las Vegas, Toronto, Panama, Vancouver, Washington, Waikiki şi Chicacgo. Hotelul Lido a fost inaugurat în august 1930, fiind proprietatea doctorului Constantin Angelescu Monteoru, fost ministru al învăţământului.