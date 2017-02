Toate persoanele cu credite vor fi afectate de această veste

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

”Dobânzile la credite şi depozite ar putea creşte cu 1-2 puncte procentuale în acest an”, susţin oficialii OTP Bank.

Dobânzile la credite şi la depozite ar putea creşte cu 1-2 puncte procentuale în acest an, la nivelul întregii pieţe bancare, în contextul avansului inflaţiei şi a costurilor de finanţare, a declarat vineri, pentru News.ro, directorul general al sucursalei din România a băncii maghiare OTP Bank, László Diósi. Acest an va fi caracterizat atât printr-o creştere a inflaţiei, cât şi printr-un avans al dobânzilor, consideră bancherul ungur. ”Există o tendinţă de creştere uşoară a dobânzilor, de 1-2 puncte procentuale, atât în ceea ce priveşte depozitele, cât şi în ceea ce priveşte creditele”, a spus Diosi, pentru News.ro. Directorul consideră că sistemul bancar va continua şi în 2017 procesul de consolidare început acum câţiva ani, prin curăţarea portofoliului de credite neperformante, dar şi prin conversia creditelor în franci. OTP Bank România a convertit, până în prezent, circa 7.000 din cele 10.000 de credite în franci elveţieni, clienţii obţinând un discount de 21% la ratele plătite, a precizat managerul băncii. Totodată, banca a fost de acord şi cu o scădere a dobânzilor cu 2-3 puncte procentuale, ceea ce înseamnă venituri anuale mai mici cu circa 30 milioane de lei. În total, costul acestei operaţiuni, întins pe zece ani, se ridică la circa 700 milioane de lei, a precizat managerul băncii. László Diósi mai spune că Banca Naţională a României (BNR) va menţine, cel mai probabil, cursul valutar în jurul valorii de 4,5 lei/euro, în condiţiile în care există o presiune pe inflaţie, iar exporturile depinde mai mult de competitivitate decât de un curs mai slab. BNR a anunţat joi un curs de referinţă de 4,5226 lei/euro, în creştere cu un ban şi jumătate faţă de nivelul din şedinţa precedentă, în condiţiile în care investitorii au tot mai puţină încredere în moneda românească, potrivit analiştilor. Directorul OTP Bank România consideră că BNR va menţine leul în jurul pragului de 4,5 lei/euro în viitorul apropiat, precizând că este o părere personală. ”BNR ar avea posibilitatea să lase mai jos cursul pentru a ajuta exportul, dar observăm că există o presiune pe inflaţie. La export, este mai importantă competitivitatea. Cred ca BNR va menţine leul în jurul acestei valori, este o părere personală”, a afirmat Diósi. Directorul OTP Bank a avertizat că inflaţia va accelera în următorul an şi se va apropia de nivelul de 2%, în timp ce costurile de finanţare vor creşte.