IMM-urile vor putea cere pană la 200.000 de lei de la stat

Publicat de Mihai Boicu 1 vizualizari

IMM-urile vor putea solicita şi în acest an fonduri de la stat pentru deschiderea şi dezvoltarea micilor afaceri, prin intermediul noilor Programe naţionale de fonduri nerambursabile pentru IMM, prevăzute în Legea bugetului de stat pe 2017

Programele IMM vor avea la dispozitie un buget de circa 676 milioane de lei. Limita de cheltuieli poate fi crescută pană la 1,9 miliarde de lei, prin credite de angajament, prin bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ săi Antreprenoriat. Statul acordă finanţare pentru stimularea exporturilor, femeia antreprenor, artizanat, comerţ, Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru dezvoltarea IMM, Targul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, microindustrializare, internaţionalizare şi Programul Start – up Nation Romania. Programul Start – up Nation Romania are ca scop stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii şi are un buget de 500 de milioane lei, care poate creşte pană la 1,7 miliarde lei. IMM-urile pot obţine fonduri de pană la 200.000 de lei pentru fiecare din aceste programe. (M. B.)