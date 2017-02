Românii au cheltuit 2,6 miliarde euro pe bunuri de folosinţă îndelungată

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Vânzările de bunuri de folosinţă îndelungată din România au crescut anul trecut cu 9,2% faţă de 2015, până la 2,55 miliarde euro, după ce ritmul de creştere a încetinit în trimestrul al patrulea la 2,5%, pe fondul scăderilor din sectoarele IT, foto şi imprimante, potrivit studiului de piaţă GfK Temax, publicat ieri.

În categoria bunurilor de folosinţă îndelungată intră produse precum aspiratoare, frigidere, maşini de spălat, televizoare, calculatoare, laptopuri, telefoane mobile, tablete, imprimante şi aparate foto. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a ajuns la 2,3 miliarde euro în 2015, după un avans de 13% comparativ cu 2014. În 2016, cele mai mari creşteri le-au înregistrat vânzările de electrocasnice mari (plus 20,8%, până la 577 milioane euro), electronice (plus 20,2%, până la 463 milioane euro), electrocasnice mici (plus 20,2%, până la 178 milioane euro) şi telecom (plus 12%, până la 824 milioane euro). Singurele scăderi, faţă de 2015, le-au înregistrat vânzările de produse IT (-15,1%, până la 419 milioane euro), produse foto (-14,6%, până la 25 milioane euro) şi imprimante (-3,5%, până la 64 milioane euro). Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a crescut în al patrulea trimestru din 2016 cu 2,5% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior. Ritmul a încetinit considerabil, după o creştere de 9,5% în trimestrul al treilea şi după un avans de 15,5% în al doilea trimestru. Trei dintre cele şapte sectoare analizate - electronice, electrocasnice mari şi electrocasnice mici – au înregistrat rate de creştere de două cifre în ultimele trei luni ale anului trecut, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Cel mai mare avans, de 17,9%, a fost înregistrat în al patrulea trimestru de vânzările de electronice, până la 203 milioane euro. Cele mai căutate produse în acest sector l-au reprezentat televizoarele cu dimensiuni şi rezoluţii superioare ale ecranelor, boxele mici şi boxele cu sistem de andocare şi sistemele audio. Sistemele video şi de înregistrare, împreună cu sistemele de navigare auto, au continuat să scadă. A doua creştere a fost înregistrată de piaţa de electrocasnice mici, de 15,4% în al patrulea trimestru, până la 63 milioane euro, iar a treia creştere, de 11,4%, au înregistrat-o electrocasnicele mari, până la 193 milioane euro. Pe aceste două segmente, majoritatea categoriilor au suferit eroziuni de preţ în 2016, cu toate că a crescut interesul consumatorilor pentru produse cu specificaţii superioare. Totodată, campania Black Friday a generat vânzări mai mari pentru toate categoriile de produse, cu impact considerabil pentru aspiratoare şi aparate pentru prepararea băuturilor calde.