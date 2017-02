MOZAIC STIRI ECONOMICE: Exporturile României au ajuns la 57,4 miliarde euro

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Exporturile de mărfuri româneşti au continuat să se menţină solide în ultima lună a anului trecut, înregistrând un avans de 9,4% comparativ cu aceeaşi lună din 2015, astfel că România a încheiat anul cu un nivel-record al exporturilor, de 57,4 miliarde euro, în creştere cu 5,1% faţă de 2015 , arată datele preliminare publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS)

Exporturile de mărfuri româneşti au urcat cu 9,4% faţă de ultima lună din 2015, până la 4,3 miliarde euro, în timp ce importurile au avansat cu 7,5%, la 5,5 miliarde euro.Evoluţia din decembrie vine după trei luni la rând în care exporturile au depăşit pragul de 5 miliarde de euro. Deficitul comerical din decembrie 2016 a fost de 1,185 miliarde euro, în creştere nesemnificativă, cu 14 milioane euro, faţă de decembrie 2015. În urma acestor evoluţii, în întregul an 2016, exporturile (FOB) au crescut cu 5,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 57,39 miliarde euro, în timp ce importurile au urcat cu 7%, la 67,34 miliarde euro. Deficitul comercial din 2016 a fost de 9,96 miliarde euro, mai mare cu 19% faţă de 2015, rata de creştere atenuându-se semnificativ faţă de prima jumătate a anului. România a exportat, în decembrie 2016, mărfuri în valoare de 3,06 miliarde euro în Uniunea Europeană, adică 70,9% din total, şi a importat de 4,14 miliarde euro din celelalte 27 de state membre ale UE, adică 75,3% din totalul importurilor. În comerţul cu statele din afara UE, România a rămas pe deficit în decembrie 2016. În ultima lună a anului trecut, exporturile în afara UE au fost de 1,25 miliarde euro, în creştere cu 5% faţă de decembrie 2015, fiind depăşite de importuri, care au avut o valoare de 1,35 miliarde euro (A12,9%). Maşinile şi echipamentele de transport au avut cele mai mari ponderi în comerţul exterior în 2016, cu 47% la export şi 38% la import, fiind urmate de alte produse manufacturate, cu 32,4% la export şi 31% la import. Produsele agroalimentare, băuturile şi tutunul au reprezentat 8,4% din exporturi şi 8,7% din importuri, în timp ce produsele chimice au acoperit 4,3% din exporturi şi 13,5% din importuri.

BRD vrea să râmână lider în 2017 la creditele prin programul Prima Casă

Grupul BRD-Groupe Société Générale, care include a doua bancă din România după valoarea activelor, vrea să rămână lider în ceea ce priveşte creditele acordate prin programul Prima Casă în 2017, în condiţiile în care anul trecut banca a înregistrat o scădere a creditelor ipotecare clasice din cauza legii dării în plată, a declarat joi responsabilul pe partea de retail şi IMM-uri în cadrul BRD, Gheorghe Marinel. Reprezentanţii BRD au anunţat că valoarea creditelor pentru persoane individuale a ajuns la 10 miliarde de lei în 2016, iar 70% dintre acesta sunt credite prin programul Prima Casă. Cota de piaţă a BRD în ceea ce priveşte creditele prin Prima Casă este de 25%. “Din punctul de vedere al creditelor imobiliare noi, vom continua să fim lideri pe programul Prima Casă. Pe creditele ipotecare clasice a fost o mică scădere în urma legii Dării în plată. Revizuim un pic creditele ipotecare, pentru că am rămas cu avansul un pic cam sus. O să analizăm acest lucru, în urma deciziei Curţii Constituţională”, a afirmat Marinel. Guvernul a anunţat luni că măreşte cu 175,5 milioane lei plafonul garanţiilor acordate pentru programul Prima Casă, sumă rămasă neutilizată din plafonul de 2,94 miliarde de lei alocat în 2016. Acest plafon de garantare neutilizat permite finanţatorilor să acorde credite Prima Casă în valoare totală de 351 milioane lei. În plus, Guvernul a anunţat scăderea comisioanelor aplicate la soldul garanţiei acordate de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM). La finalul lunii ianuarie, Guvernul a propus pentru acest an un plafon cu 15% mai mic, faţă de 2016, al garanţiilor acordate pentru programul Prima Casă, scăderea fiind de la 2,94 miliarde lei în 2016 la 2,5 miliarde lei în 2017, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în dezbatere publică. Cu această suplimentare, plafonul va ajunge la aproape 2,7 miliarde lei.

Excedentul comercial al Germaniei a atins un nou record

Excedentul comercial al Germaniei a atins în 2016 un nou nivel record, de 252,9 miliarde de euro, care va alimenta probabil discuţiile dintre Washington şi Berlin despre dependenţa de exporturi a economiei germane, transmite MarketWatch. Surplusul comercial al Germaniei este cel mai ridicat de la începerea înregistrării acestui tip de date, după al doilea Război Mondial, a anunţat ieri biroul de statistică al ţării. Exporturile de bunuri au crescut cu 1,2% faţă de 2015, iar importurile cu 0,6%. Datele vor justifica criticile recente venite din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump legate de dependenţa Germaniei de cererea externă. Trump a afirmat într-un interviu acordat luna trecută publicaţiilor Bild şi The Times of London că pe străzile americane sunt prea multe maşini germane, dar prea puţine modele americane în Germania. Consilierul pe probleme comerciale al lui Trump, Peter Navarro, a declarat între timp publicaţiei Financial Times că Germania exploatează Statele Unite şi ţprile Uniunii Europene ”cu un euro mult subevaluat”. Guvernul german a respins criticile, afirmând că berlinul nu are nicio influenţă asupra cursului de schimb şi a dobânzilor.

Trump atacă Nordstrom ca să o răzbune pe Ivanka

Preşedintele Donald Trump a devenit miercuri noaptea ţinta unor critici dure din partea democraţilor americani, după ce a atacat pe Twitter lanţul de magazine Nordstrom în încercarea de a apăra interesele financiare ale fiicei sale, Ivanka Trump. Nordstrom a decis să renunţe la comercializarea brandului fiicei preşedintelui, întrucât articolele din brandul ei nu se vindeau bine, însă Donald Trump a atacat ”nedreptatea” făcută Ivankăi, relatează BBC. ”Ivanka a fost tratată în mod nedrept de către Nordstrom. Ea este o persoană minunată - care m-a împins întotdeauna să fac bine! Groaznic!”, a scris preşedintele american pe Twitter. Un senator democrat a susţinut însă că postarea este de-a dreptul ”nepotrivită”, iar un fost consilier prezidenţial de etică şi protocol a explicat că un asemenea comportament este ”scandalos” din partea liderului de la Casa Albă. Senatorul Bob Casey a explicat că este neetic şi chiar nepotrivit ca un preşedinte să atace o companie privată, doar pentru că aceasta din urmă refuză să îi îmbogăţească rudele.

LG prezintă primele smartwatch-uri cu Android Wear 2.0

Coreenii de la LG, în calitatea lor de partener Google, sunt primii care lansează smartwatch-uri care folosesc cel mai nou sistem de operare pentru acest tip de dispozitive, Android Wear 2.0. Cum era de aşteptat, după mai multe luni de întârziere, Google a finalizat lucrul la sistemul său de operare pentru gadgeturi portabile, Android Wear 2.0. În consecinţă, asistăm acum la lansarea primelor ceasuri inteligente care folosesc noul sistem. Watch Style şi Watch Sport sunt primele două smartwatch-uri care folosesc Android Wear 2.0 şi sunt, ambele, dezvoltate de LG. În afară de diferenţa de preţ, deosebirile dintre cele două se văd în design şi dotări tehnice. Watch Style este versiunea mai ieftină şi mai stilată, dar cu mai puţine dotări tehnice. Telefonul de 249 de dolari este mai mic, mai uşor şi mai subţire. Are un ecran de 1,2 inch, procesor Snapdragon 1,1 GHz, 512 MB RAM, 4 GB spaţiu de stocare şi o baterie de 240 mAh. Watch Style este lipsit de unele caracteristici importante, precum sistemul de plăţi wireless prin NFC sau senzorul pentru ritmul cardiac. Acestea, alături de suportul 4G, se regăsesc în cadrul modelului mai scump, Watch Sport.