Au mai rămas şapte zile. Avocatul Poporului a trecut de partea poporului

Ciorbea a ascultat, în sfarşit, vocea străzii

Considerat un apropiat al majorităţii PSD – ALDE, Victor Ciobea şi-a călcat pe inimă şi a atacat la CCR ordonanţa pentru infractori n pentru ca actul normativ să nu-şi producă efectele, e nevoie ca judecătorii constituţionali să se pronunţe în următoare şapte zile

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a sesizat vineri Curtea Constituţională (CCR) în legătură cu OUG de modificare a legislaţiei penale. El a spus că a constatat neîndeplinirea cerinţelor referitoare la existenţa urgenţei şi a cazului excepţional care să permită adoptarea unei astfel de Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului. "Guvernul menţionează în Nota de fundamentare necesitatea implementării unei directive europene, însă termenul este 1 aprilie 2018, prin urmare destul de lung, deci nu se justifică OU", a precizat Ciorbea. El a mai spus că Avocatul Poporului are "în mod indiscutabil calitate procesuala activă de a ridica excepţia de neconstituţionalitate".

Victor Ciorbea a mai arătat că OUG mai cuprinde şi un element de imprevizibilitate, de incertitudine care e contrară cerinţelor în materie, legat de infracţiunea de abuz în serviciu: "În ceea ce priveşte abuzul în serviciu, este adevărat că avem bine cunoscuta decizie a CCR şi că prin OUG s-a ţinut seama de cerinţele formulate în decizia CCR, dar în OUG se foloseşte, se adaugă, se menţionează, se face trimitere şi la vătămare certă a drepturilor unei persoane fizice sau juridice. Legiuitorul nu defineşte în cuprins ce înseamnă această vătămare gravă, prin urmare apare încă un element de imprevizibilitate şi de incertitudine care e contrară cerinţelor în materie".



Ciorbea îi mulţumeşte lui Iohannis



Preşedintele Klaus Iohannis a mers, miercuri, la Avocatul Poporului, căruia i-a solicitat să atace la Curtea Constituţională OUG privind modificarea codurilor penale. Klaus Iohannis spunea că Avocatul Poporului va trebui ca, în afară de situaţia pur juridică, ”să se uite puţin şi în jur, să vadă că România este revoltată”.

Vineri la pranz, sesizarea a fost înregistrată la Curte, părţile urmand să trimită puncte de vedere până pe 7 februarie. Surse politice au declarat pentru News.ro că judecarea sesizării de neconstituţionalitate ar putea avea loc până pe 10 februarie, dată după care ordonanţa intră în vigoare în totalitate. Tot până pe 7 februarie trebuie să trimită puncte de vedere părţile implicate şi în privinţa celor două sesizări privind conflictul juridic de natură constituţională în puterile statului, trimise zilele trecute de preşedintele Klaus Iohannis şi de către CSM.

La remarca jurnaliştilor care i-au spus că mai sunt şapte zile până când ar trebui să intre în vigoare OUG şi dacă se suspendă în vreun fel aplicarea ei, în condiţiile în care a fost atacată la CCR, Ciorbea a răspuns negativ. „Nu se suspendă, va depinde de ceea ce va decide Curtea, când va fixa termenul, când va da hotărârea şi evident noi nu avem din acest moment nicio putere, totul s-a transferat asupra Curţii Constituţionale”, a afirmat Victor Ciorbea. El a ţinut să îi mulţumească preşedintelui Klaus Iohannis pentru precizările pe care i le-a prezentat cu privire la OUG de modificare a Codurilor penale. „Îi mulţumesc domnului preşedinte că a venit cu acea precizare, am făcut verificările de rigoare în Monitorul Oficial şi am analizat fiecare articol din ordonanţă. Aseară am mai primit şi de la domnul procuror general şi am mulţumit că mi-a trimis o adresă de vreo 20 şi ceva de pagini. Am încercat în timpul nopţii să o examinăm, unele aspecte le-am şi preluat în excepţia noastră”, a conchis Victor Ciorbea.



Dorneanu şi presiunea Constituţiei



Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat vineri, că judecătorii constituţionali vor respecta, „în totul” legea, Constituţia şi „conştiinţa lor” în decizia pe care o vor emite ulterior. „Noi suntem obligaţi să vedem cu seriozitate orice sesizare pe care o primim şi o aşteptăm, şi atunci o să îi dăm şi termen şi toată atenţia cuvenită”, a răspuns Valer Dorneanu.

Întrebat în continuare dacă există posibilitatea ca CCR să se pronunţe cât mai rapid în privinţa OUG de modificare a Codurilor penale, în condiţiile în care peste şapte zile va intra în vigoare, el a spus: „Noi avem nişte termene şi avem în vedere şi conţinutul ordonanţei şi vom acţiona în consecinţă. Când vom primi ultimul punct de vedere, o să stabilim şi termenul de judecată, pe care îl vom anunţa atunci”. Chestionat dacă va ţine cont de vocea străzii, preşedintele CCR a reiterat faptul că presiunea judecătorilor CCR este „presiunea Constituţiei”.

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a declarat vineri, la Parlament, că este „foarte bine” că Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la OUG de modificare a Codurilor penale, iar el va respecta hotărârea judecătorilor constituţionali, deoarece este „obligatorie”.

Întrebat dacă demisionează în cazul în care OUG va fi declarată neconstituţională, ministrul Justiţiei a spus că „nu trebuie să fim pesimişti”.



Scenariul macabru: Monitorul Oficial se face că doarme



Site-ul Euroactiv scrie că deşi se aşteaptă o decizie a CCR în termenul de 7 zile, adică înainte de a intra în vigoare ordonanţa, există riscul ca hotărârea Curţii să o oprească abia după ce va produce efecte. Este de ajuns ca un minut să fie în vigoare OUG, pentru a-i scăpa pe toţi cei care au săvârşit fapte penale până pe 31 ianuarie 2017, inclusiv anchetele în curs sau procesele aflate în desfăşurare. PSD a trecut, tot prin OUG, Monitorul Oficial din subordinea Parlamentului în subordinea Guvernului în iulie 2012, exact în perioada în care instituţiile statului se aflau sub asediu politic în contextul încercării de demitere a preşedintelui Traian Băsescu.

Şefă la Monitorul Oficial a fost numită Adriana Costescu, nimeni alta decât fosta consilieră a lui Valeriu Zgonea, unul dintre liderii de bază ai PSD până anul trecut. Mai direct, a fost numită de PSD. În cazul în care Curtea Constituţională va decide împotriva ordonanţei de urgenţă emise de guvernul Grindeanu, aceasta ar putea fi blocată de guvern pentru câteva ore sau zile, până în momentul în care OUG care amputează legea penală şi scapă politicieni şi funcţionari publici va intra în vigoare. Apoi, decizia CCR ar putea fi publicată. Prea târziu însă, ea îşi va fi produs deja efectele asupra miilor de dosare ce vor fi simplă maculatură. Aparent, şefii şi angajaţii Monitorului Oficial nu riscă nimic, scrie Euroactiv.



Bulgarii se solidarizează cu romanii



Mitinguri de solidaritate cu protestele din România faţă de modificarea codurilor penal prin ordonanţă de urgenţă vor avea loc la Chişinău şi la Sofia. În Bulgaria, manifestaţia va avea loc duminică, începând cu ora locală 17 (18 ora României). „Dacă România face un pas în spate în lupta împotriva corupţiei, ar fi un semn foarte rău pentru Bulgaria. În ultimii ani, succesul României a fost una dintre puţinele speranţe” că progresele sunt posibile, au scris organizatorii marşului pe Facebook. „Veniţi să susţineţi românii care trăiesc la Sofia, care au organizat o manifestaţie de solidaritate” cu protestele din România, care au fost „fluturate drapele bulgare, româneşti şi UE şi pancarte în bulgară, română sau engleză”, adaugă organizatorii. Vineri la pranz, 255 de oameni confirmaseră participarea pe Facebook, iar 1.500 de declaraseră interesaţi de eveniment. De asemenea, mai mulţi utilizatori români au mulţumit bulgarilor pentru iniţiativă.

Între timp, românii din mai multe oraşe europene au anunţat pe Facebook că vor protesta în următoarele zile. La Munchen, Paris, Viena, Helsinki şi Londra va continua seria mitingurilor.