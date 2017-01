Marea Britanie şi-ar putea schimba modelul economic, în urma Brexit-ului

Publicat de Ziarul de Vrancea 37 vizualizari

Marea Britanie şi-ar putea schimba modelul economic pentru recâştigarea competitivităţii, dacă va ieşi din Uniunea Europeană fără un acord referitor la accesul la piaţa unică, a afirmat ministrul de Finanţe Phillip Hammond, într-un interviu acordat publicaţiei germane Welt am Sonntag.

Într-un avertisment voalat că Marea Britanie s-ar putea folosi de impozitul pe profit ca argument în negocierile pentru Brexit, Hammond şi-a exprimat speranţa că Marea Britanie va rămâne o economie de stil european, cu sisteme fiscale şi de reglementare corespunzătoare. ”Dar dacă vom fi forţaţi să facem ceva diferit, atunci vom deveni ceva diferit”, a spus Hammond, întrebat direct despre planurile de a reduce impozitul pe profit. El a vorbit şi despre impactul ieşirii de pe piaţa unică. ”Dacă nu vom avea acces la piaţa europeană, dacă acesta va fi blocat, dacă Marea Britanie va ieşi din UE fără un acord referitor la accesul pe piaţă, atunci am putea suporta daune economice cel puţin pe termen scurt”, a adăugat minstrul. El a arătat că în acest caz Marea Britanie ar putea fi nevoită să îşi schimbe modelul economic, pentru a-şi recâştiga competitivitatea economică.

Cancelarul german Angela Merkel a spus că UE ar trebui să ia în considerare limitarea accesului Marii Britanii la piaţa unică, dacă Londra nu va accepta cele patru drepturi comunitare, în negocierile pentru Brexit.

Cele patru libertăţi, referitoare la circulaţia bunurilor, capitalului, oamenilor şi serviciilor, au fost stabilite în 1992, în Tratatul de la Maastricht referitoare la integrarea europeană.

Premierul britanic Theresa May a afirmat în repetate rânduri că nu îşi va dezvălui strategia de negociere a Brexitului înainte de a declanşa Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, pas aşteptat la sfârşitul lunii martie.

May a spus că vrea ca Marea Britanie să redobândească controlul asupra imigraţiei, să îşi redobândească suveranitatea şi să stabilească cele mai bune relaţii comerciale posibile cu UE.