MOZAIC STIRI ECONOMICE: Goldman Sachs : Dolarul va ajunge la paritate cu euro în acest an

Dolarul american ar putea ajunge la paritate cu moneda euro în 2017 ca urmare a direcţiilor diferite în care vor evolua ratele dobânzilor pe cele două maluri ale Atlanticului, a apreciat economistul şef de la Goldman Sachs, Jan Hatzius. Potrivit lui Jan Hatzius,

Rezerva Federală americană ar putea să majoreze de trei ori dobânda de referinţă în 2017, ceea ce va creşte diferenţa faţă de poziţia de menţinere neschimbată a dobânzilor în Europa. "Principalul motor este diferenţialul de dobândă. Dacă avem dreptate că Fed va majora dobânzile mai mult decât se aşteaptă pieţele, acesta este un bun indicator de urmărit", a declarat Jan Hatzius la o conferinţă organizată la Londra. Potrivit lui Jan Hatzius, Goldman Sachs crede că există 35% şanse pentru ca o primă majorare de dobândă să fie anunţată de Fed chiar în luna martie. Economistul crede că motivul principal care stă la baza accelerării ritmului de majorare a dobânzilor după un deceniu de inerţie este situaţia bună a economiei care se îndreaptă spre obiectivele Fed.

În schimb, în ceea ce priveşte Europa, Jan Hatzius nu se aşteaptă la o majorare a dobânzii din partea Băncii Centrale Europene înainte de 2019.

Luna trecută, moneda euro a căzut la nivelul cel mai redus din ultimii 14 ani în raport cu dolarul (1,0397 dolari/euro).



ING Bank reduce la 15% avansul la creditele ipotecare



ING Bank România, sucursala locală a grupului financiar olandez ING, va reduce începând din 21 ianuarie nivelul avansului minim solicitat pentru credite ipotecare de la 25% la 15%, a anunţat ieri banca. “Dobânda la credite ipotecare, pentru un avans de 15%, va rămâne egală cu 4,30% (ROBOR3M^3,40%). Pentru un avans mai mare sau egal cu 25% din preţul de achiziţie al locuinţei, dobânda se va reduce cu 0,45 puncte procentuale, ajungând la 3,85 (ROBOR3M^2,95%)”, a precizat compania.

Reprezentanţii băncii susţin că această decizie are la bază analiza efectelor legii dării în plată, de la momentul intrării în vigoare a acesteia, în 13 mai 2016, şi ideea de a face mai accesibil creditul pentru achiziţia unei locuinţe. În cazul creditelor de investiţii imobiliare şi a celor de consum garantate cu ipotecă, condiţiile de acordare rămân nemodificate, suma acordată neputând depăşi 65% din valoarea evaluată a imobilului adus în garanţie, a mai anunţat banca. Pentru toate creditele garantate cu ipotecă, mai puţin cele de consum, perioada maximă de rambursare nu va putea depăşi 30 de ani.

Banca avea 866.000 de clienţi activi în România la finalul lui 2015. Spre deosebire de celelalte mari bănci din sistemul bancar românesc, ING nu este înregistrată ca bancă în România, ci are statut de sucursală la Bucureşti a ING Bank Amsterdam.



Tarom a înregistrat o creştere de 1% a numărului de pasageri în 2016



Compania de stat Tarom a înregistrat o creştere de doar 1% a numărului de pasageri în 2016, până la 2,41 milioane, potrivit datelor transmise la solicitarea News.ro, în contextul retragerii celor două avioane Airbus A310 în toamna acestui an, şi a coborât pe locul trei în topul liniilor aeriene, fiind depăşită de Blue Air, care a anunţat un avans de 80% al numărului de pasageri în 2016. În schimb, Blue Air se apropie de liderul pieţei, compania ungară Wizz Air, după ce a anunţat un ritm de creştere superior: 80%, până la 3,59 milioane de pasageri. Wizz Air a înregistrat anul trecut o creştere a traficului pe piaţa românească de 23%, până la 5,5 milioane de pasageri.

Avansul înregistrat de Blue Air a venit în contextul creşterii flotei de avioane de la 15, în 2015, la 24 de aparate în prezent. În plus, compania a introdus zboruri noi pe 29 de rute anul trecut.

Actualul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat recent că, din fondul suveran naţional de 10 miliarde de euro, care va fi creat de Guvern în acest an, va fi finanţată achiziţia a 30 de avioane noi pentru Tarom în următorii ani.

Pe locul patru în topul liniilor aeriene, din punct de vedere al numărului de pasageri, se află Ryanair, care estimează un număr de 2,55 milioane de pasageri în anul fiscal 2017/2018, ce se termină în 31 martie 2018.

Numărul total de pasageri care au tranzitat aeroporturile din România în primul semestru al anului trecut a fost de 7,15 milioane, cu 18% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului 2015, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) în vara anului trecut.