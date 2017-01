Publicat de Ziarul de Vrancea 28 vizualizari

Încrederea în economia zonei euro a urcat în decembrie la cel mai ridicat nivel din martie 2011, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a extins programul de stimulare, iar redresarea a dat noi semne de consolidare, relatează Bloomberg.

Un indice al încrederii oamenilor de afaceri şi populaţiei în economie a crescut la 107,8 puncte, de la un nivel revizuit de 106,6 puncte în noiembrie, potrivit datelor publicate vineri de Comisia Europeană. Analiştii anticipau că indicele va atinge 106,8 puncte în decembrie. Activităţile economice s-au intensificat la sfârşitul anului trecut la cel mai ridicat ritm din ultimii 5 ani şi jumătate, potrivit unui sondaj privind intenţiile de achiziţii ale managerilor. BCE a extins programul de stimulare, care urma să se încheie în martie, până la sfârşitul anului 2017, dar achiziţiile de obligaţiuni vor fi reduse din aprilie de la 80 de miliarde de euro pe lună la 60 de miliarde de euro pe lună. Banca centrală a luat decizia pentru a se asigura de accelerarea inflaţiei într-un an de incertitudini politice, pe fondul alegerilor care vor avea loc în mai multe ţări. În timp ce creşterea cotaţiei petrolului a dus în decembrie la cel mai mare avans al preţurilor de consum din mai mult de trei ani, inflaţia core, care exclude preţurile volatile ale alimentelor şi carburanţilor, rămâne slabă.

În ce perioadă este mai avantajos să cumpăraţi bilete de avion



Biletele de avion cu perioada de călătorie în lunile ianuarie şi februarie sunt mai ieftine cu 40-45% faţă de media preţului biletelor în restul anului, dacă sunt rezervate din timp, în contextul în care liniile aeriene lansează în ianuarie cele mai mari promoţii din an, potrivit unui comunicat publicat vineri de agenţia online de turism Vola.ro. Luna decembrie, în schimb, este cea mai scumpă şi aglomerată lună pentru călătoriile cu avionul, în condiţiile în care creşte masiv numărul celor care vor să meargă acasă de sărbători sau care vor să petreacă vacanţa departe de casă, potrivit Vola.ro. Cei care vor să călătorească în sezonul de iarnă la preţuri mici au ocazia ideală în ianuarie şi februarie, dacă îşi rezervă din timp biletele. ”Astfel, dacă în alte luni ale anului preţul mediu al unui zbor spre Roma este de 20 euro dus – întors, în luna ianuarie turiştii au posibilitatea să îşi achiziţioneze un bilet de avion cu până la 50% reducere”, se arată în comunicat. Situaţia se repetă şi în cazul altor destinaţii populare pentru turiştii români precum Londra, Milano şi Paris. În general, dacă optează să călătorească în luna ianuarie, turiştii români pot lua bilete cu până la 40% mai ieftine decât în restul anului. Dincolo de preţurile considerabil mai mici, liniile aeriene pregătesc, în prima parte a lunii ianuarie, cele mai mari reduceri din an la biletele de avion. Astfel, majoritatea companiilor aeriene au promoţii încă din primele zile ale anului cu până la 50-60% reducere. Destinaţiile externe cele mai cerute de turiştii români vor rămâne şi în anul 2017 Londra, Roma, Milano şi Paris, potrivit Vola.ro. Dintre destinaţiile interne, cererea de bilete pentru Cluj ar putea creşte considerabil, în special datorită companiilor low cost care vor opera mai multe zboruri pe aeroportul Avram Iancu.



BNR a menţinut dobânda de politică monetară la 1,75% pe an



Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, în şedinţa de vineri, să menţină în continuare rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an şi a păstrat ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele în valută la 10% şi pentru pasivele în lei la 8%, decizia fiind în linie cu aşteptările analiştilor. La şedinţa Consiliului de Administraţie al BNR au participat, ca şi la ultimele şedinţe din 2016, doar opt membri, după demisia lui Bogdan Olteanu, trimis în judecată de procurorii DNA, care îl acuză de trafic de influenţă şi luare de mită. Parlamentul va numi în acest an un alt viceguvernator al BNR în locul lui Bogdan Olteanu, potrivit declaraţiilor liderilor politici. Cei opt membri actuali ai Consiliului de Administraţie al băncii centrale, care ia cele mai importante decizii în materie de politică monetară, sunt guvernatorul Mugur Isărescu, prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, viceguvernatorul Liviu Voinea, Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Agnes Nagy şi Virgiliu Stoenescu. În comunicatul emis după şedinţa de politică monetară de vineri, BNR a reiterat "gestionarea adecvată" a lichidităţii din sistemul bancar. Analiştii se aşteptau ca banca centrală să păstreze neschimbate instrumentele de politică monetară la prima şedinţă din acest an. Ultima tăiere pe care a operat-o BNR a avut loc în 30 septembrie 2016, când a redus RMO în valută de la 12% la 10%. Dobânda de politică monetară a fost diminuată ultima dată în luna mai 2015, cu 0,25 puncte, de la 2% la 1,75%. Tot atunci au fost reduse şi ratele RMO pentru pasivele în lei cu două puncte procentuale, de la 10% la 8%. Banca centrală împrumută băncile care au nevoie de lichidităţi la dobânda-cheie de 1,75% pe an, prin licitaţii repo, iar coridorul simetric la care se situează dobânzile facilităţilor permanente este de A/-1,5%.



Isărescu: Inflaţia ar putea fi sub nivelul prognozat de BNR



Banca Naţională a României (BNR) estimează că, la finalul acestui an, rata anuală a inflaţiei ar putea fi sub nivelul prognozat, de 2,1%, chiar dacă rata de creştere a preţurilor de consum va deveni din nou pozitivă în primul trimestru, a declarat ieri guvernatorul instituţiei, Mugur Isărescu, în briefingul de presă de după şedinţa de politică monetară. "Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva revenirii ratei anuale a inflaţiei în teritoriu pozitiv în primul trimestru al anului 2017, simultan cu reluarea creşterii ei, pe fondul epuizării impactului tranzitoriu al reducerii la 20% a cotei standard a TVA, al excedentului de cerere agregată şi creşterii costurilor salariale unitare. Palierul pe care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să se poziţioneze este totuşi inferior celui evidenţiat în cea mai recentă prognoză pe termen mediu", a afirmat Isărescu. În ultima prognoză oficială, BNR estima că rata anuală a inflaţiei va fi de 2,1% la finalul acestui an, în interiorul intervalului ţintit de banca centrală, de 2,5% plus sau minus 1 punct procentual (1,5-3,5%). Consiliul de Administraţie al BNR a decis, în şedinţa de vineri, să menţină în continuare rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an şi a păstrat ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele în valută la 10% şi pentru pasivele în lei la 8%, decizia fiind în linie cu aşteptările analiştilor. În comunicatul emis după şedinţa de politică monetară de vineri, BNR a reiterat "gestionarea adecvată" a lichidităţii din sistemul bancar.



Creşterile salariale vor înghiţi un miliard de euro



Ordonanţa de Urgenţă prin care Guvernul Grindeanu vrea să crească o serii de venituri ale bugetarilor, printre care şi majorarea cu 20% a salariilor din administraţie, va avea un impact bugetar de 5,1 miliarde de lei în 2017, potrivit proiectului de OUG publicat de Ministerul de Finanţe. Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de vineri, care a început la ora 14.00, se află o OUG prin care sunt majorate mai multe tipuri de venituri. Astfel, printre măsurile care urmează să fie adoptate de Guvern se mai numără introducerea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenţi, creşterea punctului de pensie la 1.000 lei, creşterea burselor prin majorarea alocării per student de la 83 lei la 201 lei şi creşterea pensiei minime de la 400 lei la 520 lei”. OUG prevede şi majorarea cu 20% a salariului din administraţia locală şi majorarea cu 50% a veniturilor actorilor şi a altor categorii de artişti. Potrivit textului, impactul bugetar al Ordonanţei este de 5,1 miliarde de lei pentru anul 2017. Se aşteaptă venituri suplimentare de 377 de milioane de lei prin intrarea în vigoare a măsurilor, însă cheltuielile bugetare vor creşte cu 5,5 miliarde de lei. În textul OUG nu este cuprins şi impactul bugetar calculat pentru anii viitori.