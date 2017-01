Majorări de taxe la piaţă

Publicat de Ziarul de Vrancea 32 vizualizari

Pieţarii vor plăti mai mult cu trei lei pentru o masă

Începutul anului 2017 a venit cu majorări de taxe pentru mesele din piaţă precum şi mărirea preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri Unul dintre proiectele aprobate în şedinţa de Consiliul Local de la sfarşitul anului a fost cel prin care se majorează taxele practicate în anul 2017 şi preţurile de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA.

Începand cu 1 ianuarie 2017, comercianţii din pieţe vor plăti trei lei în plus pentru o masă, majorarea taxei aprobandu-se de la 9 lei la 12 lei, iar preţul de licitaţie pentru 1mp de teren de la 10 lei şi nu de la 8 lei cum era pană acum. Majorarea a fost aprobată doar de cei 13 consilieri PSD, consilierii PNL opunandu-se acestei majorări argumentand faptul că mai întai ar trebui să se rezolve problema colectării taxelor care ar părea defectuoasă şi nu majorarea acestor taxe care nu motivează comerciantul de bună credinţă. “În campania electorală (n.r. campania PSD) aţi spus că vreţi să tăiaţi taxele şi acum măriţi taxele? Cred că nu este corect. Eu cred că la Piaţă ar trebui făcut un efort pentru colectarea mai bună a acestor taxe existente deja şi abia după aceea trebuie să vedem dacă este nevoie să ajustăm aceste preţuri. În momentul de faţă se face o creştere gratuită, în opinia mea, iar cetăţenii sperau acum că nu vor avea parte de aceste majorări de preţuri. De aceea vă spun că grupul PNL nu va vota această majorare de preţuri în dauna cetăţeanului”, a intervenit consilierul PNL, Neculai Tănase. Explicaţia, din partea grupului PSD, a adus-o consilierul Bogdan Matişan specificand că majorarea taxelor era necesară pentru că ajustarea acestora nu s-a mai realizat încă din anul 2009. “Acest proiect de hotărâre trebuia să intervină pentru că anual, pentru anul imediat următor anului curent, se aprobă aceste tarife. Fără aceste tarife bineînţeles că Piaţa nu poate încasa venituri începând cu 1 ianuarie 2017 fiind ilegal. Iar în ceea ce priveşte mărirea acestor taxe, ele au fost fundamentate pe baza creşterii costurilor pe care le are unitatea respectivă. Din anul 2009, adică exact de la înfiinţare din 2010 mai exact, aceste taxe nu au fost ajustate. Din 2009 şi până în prezent numai costurile salariale care reprezinta 60-70% din total cheltuieli ale acestei unităţi au crescut de la 600 lei cît era salariul minim pe economie la 1250 lei cat este astăzi. Să nu uităm că de la 1 ianuarie va fi 1450 lei. Deci nu putem să lăsăm o societate comercială care este a noastră să intre în faliment doar pentru chestiuni legate de ceea ce aveti dumneavoastră în vedere”, a explicat consilierul Matişan. Proiectul de majorare a taxelor a fost aprobat cu 13 voturi şi abţinerea consilierilor PNL. În ceea ce priveşte modul de organizare a Pieţei şi modul în care se vor colecta aceste taxe, consilierii s-au pus de acord ca aceste probleme să constituie teme separate şi incluse într-un proiect viitor, avand în vedere că Administraţia Pieţelor este, totuşi, subordanată administraţiei locale.



Agenţii comerciali trebuie să încheie contracte de închiriere



Un amendament aprobat cu majoritate de voturi a fost cel propus de consilierul PMP, Costel Barsan, prin care toţi agenţii comerciali care desfăşoară activităţi permanente la tarabele din piaţă să fie obligaţi să încheie contracte de închiriere. Astfel că măsura se va aplica, la fel ca şi majorarea taxelor la tarabe, începand cu 1 ianuarie 2017. În ceea ce priveşte amendamentul propus de consilierul independent Emanuel Gongu, cu privire la scăderea preţului de pornire a licitaţiei pentru închirierea de bunuri de la 8 lei la 7 lei şi nu creşterea acestora de la 8 lei la 10 lei, a fost amanat, astfel că şansa comercianţilor de a încheia contracte avantajoase mai are puţin de aşteptat. Consilierii locali asigură comercianţii că nivelul taxelor pentru anul 2017 nu fac nimic altceva decât să susţină prin venituri Administraţia Pieţelor. (Z.V.)