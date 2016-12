Poţi fi şi tu prietenul unui ursuleţ

Publicat de Alexandra Tataru 58 vizualizari

ursuleţii din orfelinat au deja 600 de prieteni

Centrul pentru Reabilitarea Urşilor Orfani de la Bălan este unic în Europa u ca prieten al naturii poţi salva un ursuleţ sau poţi contribui la dezvoltarea centrului redirecţionand 20% din impozitul pe profit WWF Romania anunţă că ursuleţii au deja 600 de prieteni.

Mai este doar o zi pană cand se mai poate direcţiona o sumă pentru a deveni prieten cu un ursuleţ. WWF Romania se implică în îngrijirea puilor de urs orfani, susţinand Centrul pentru Reabilitarea Urşilor Orfani de la Bălan. Acesta, alături de Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice înfiinţat de ACDB în Vrancea, reprezintă singurele centre de salvare şi reabilitare a exemplarelor de faună sălbatică din Romania. WWF Romania lucrează de zece ani pentru a identifica şi securiza coridoarele de migraţie pentru ursul brun, pentru pedepsirea braconajului, stoparea tăierilor ilegale şi interzicerea vanătorii pentru trofeu. Orfelinatul de Urşi de la Bălan a readus pădurilor din Romania peste 100 de ursuleţi. Prezenţa ursului este dovada unui mediu natural sănătos, nealterat. Aproape jumatate din întreaga populaţie de urşi bruni a Europei (mai putin Rusia) trăieşte în Romania.



Orfelinatul de urşi are nevoie şi de ajutorul tău



31 decembrie este ultima zi cand mai poţi trimite sume de bani

WWF Romania mai face un apel către cei care pot adopta un ursuleţ sau pot direcţiona 20% din impozitul pe profit, contribuind astfel la salvarea acestora şi menţinerea centrului. Dacă aveţi o firmă sau cunoaşteţi un prieten al naturii care are o firmă, pană pe 31 decembrie se poate redirectiona procentul de 20% din impozitul pe profit către această cauză. “Şi anul acesta, facilitate fiscală poate asigura dezvoltarea singurului Centru pentru Reabilitarea Urşilor Orfani din Europa. Se poate contribui cu orice sumă. Este deductibilă în limita a 20% din impozitul pe profit”, au transmis reprezentanţii WWF Romania pe pagina web. Alte detalii despre orfelinat se pot afla şi pe www.wwf.ro/orfelinat .

Sărbători fericite, aproape de natură!

WWF Romania mulţumeşte tuturor celor care s-au implicat în proiectele lansate prin intermediul unei felicitări virtuale, tocmai pentru ca mesajul să ajungă la caţi mai mulţi prieteni ai naturii. “Toate acţiunile nu ar fi fost posibile fără oameni ca tine. Te-am simţit alături când urşii, lupii şi pisicile sălbatice au avut nevoie de protecţie, când MHC-urile ameninţau râuri legendare, când am ieşit să cartăm păduri virgine, dar şi când ne-am bucurat că zimbrii au revenit în sălbăticie. Pentru toate acestea şi nu numai, îţi mulţumim! Sărbători fericite, aproape de natură! Să ne-auzim cu bine în 2017”, s-a transmis în felicitarea virtuală.

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munţii Carpaţi şi din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urşi bruni, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziţiei spre economia verde şi un program de educaţie de mediu adresat tinerilor. (A.T.)