Clienţii Telekom îşi vor rezolva singuri problemele de conexiune

Telekom Romania, al treilea jucător pe piaţa de telefonie mobilă, controlat de gigantul german Deutsche Telekom, a lansat o soluţie care le permite utilizatorilor să verifice şi să rezolve automat problemele apărute la conexiunea de internet fix, a declarat vineri directorul comercial pe segmentul rezidenţial în cadrul companiei, Frantisek Mala

”Instrumentul, inclus atat în MyAccount, cat şi în MyAccount Mobile App, îi ajută pe clienţi să verifice, să marcheze automat problemele apărute la conexiunea de internet fix”, a explicat Mala într-o conferinţă de presă. Aplicaţia are o rată de succes de circa 70% în randul clienţilor Telekom, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii companiei. La începutul anului viitor, compania se va concentra, pe partea de TV, pe Campionatul Mondial de Handbal masculin, exclusiv la Dolce Sport, şi pe reorganizarea site-ului dolcesport.ro şi a aplicaţiei Dolce Sport. Mala consideră că avansul economic din acest an a fost observat şi pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii, odată cu creşterea gradului de penetrare a smartphone-urilor. ”Piaţa de telecomunicaţii din Romania este matură, cu cinci jucători importanţi pe segmentul comunicaţiilor. Avansul economic, însoţit de o creştere a cheltuielor, este resimţit şi pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii”, a punctat directorul comercial. Principalii concurenţi ai Telekom pe piaţa romanească sunt Orange şi Vodafone. În cel de-al treilea trimestru al acestui an, veniturile din servicii fixe ale Telekom Romania au crescut cu 3,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 149,1 milioane de euro, iar veniturile din servicii mobile au urcat cu 2,7%, la 112,1 milioane euro.