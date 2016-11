Două treime dintre romani spun că au un nivel de trai mediu sau peste medie

Publicat de Ziarul de Vrancea 84 vizualizari

Peste 75% dintre romani consideră că au un nivel de trai mediu sau peste medie şi venituri suficiente pentru un trai decent, care le permite inclusiv să cumpere bunuri mai scumpe, chiar dacă fac uneori sacrificii în alte domenii, arată un studiu efectuat de compania de împrumuturi la domiciliu Provident Financial Romania, care mai arată că 31,5% dintre romani spun că nu reuşesc să facă economii. Potrivit cercetării, clasa de mijloc a crescut anul acesta cu 16,5 puncte procentuale, comparativ cu anul 2013, cand compania a făcut un studiu similar. În acelaşi timp, ponderea romanilor care se consideră săraci, neavand venituri suficiente pentru cheltuielile esenţiale, a scăzut de la 13,8% în 2013 la 5,6% anul acesta, relevă studiul efectuat de către compania de cercetare Novel Research, la solicitarea Provident Financial Romania, în perioada 4-14 noiembrie, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1.003 respondenţi. Nivelul mai bun de trai se datorează evoluţiei economice din Romania în ultimii trei ani, dar şi a atenţiei sporite pe care romanii o acordă cheltuielilor zilnice. Astfel, 77% din respondenţi spun că sunt atenţi la bugetului personal, iar 13% ţin o evidenţă scrisă a veniturilor şi cheltuielilor. Studiul mai arată că tot mai puţini romani spun că răman fără bani de la un salariu la altul, 23,4% din respondenţi nereuşind aproape niciodată să cheltuiască mai puţin decat caştigă, comparativ cu 29,9% în 2013. Peste 34% din respondenţi economisesc pentru viitor sau pentru diverse investiţii, nivel similar celui din 2013, în timp ce ponderea celor care economisesc atunci cand au în plan să investească s-a dublat în ultimii trei ani pană la 32,2% şi doar 31,5% din romani spun că nu reuşesc să facă economii faţă de 47,1% în 2013. Investiţiile în imobiliare sunt în continuare considerate ca fiind printre cele mai avantajoase de către 46,7% dintre respondenţi, similar nivelului din 2013, urmate de investiţiile în propria afacere (41,6%) şi de cele în aur sau argint (36,2%, în scădere faţă de 50,7% în urmă cu trei ani). Cand vine vorba despre produsele financiare utilizate de romani, se observă o scădere a interesului pentru carduri de credit (43,7% în 2013 faţă de 40,8% în 2016) sau pentru creditele de nevoi personale (47% în 2013 faţă de 40,2% în 2016). Pe de altă parte, a crescut numărul romanilor care deţin un cont bancar (69,9%) şi un card de debit (57,6%), în timp ce o creştere semnificativă, de aproximativ 52%, au înregistrat produsele de asigurare de viaţă sau de locuinţă. "Chiar dacă nivelul de cunoştinţe în ceea ce priveşte produsele financiare creşte în fiecare an, Romania se află în continuare sub media europeană la capitolul educaţie financiară. Tot mai mulţi romani sunt interesaţi de cum pot cheltui responsabil, economisire sau cum îşi pot investi banii într-un mod profitabil. Tocmai de aceea, unul dintre obiectivele noastre este să continuăm să investim în programe de educaţie financiară", a declarat directorul general al Provident Financial Romania, Viktor Boczán. Aproape 75% din romani susţin că se informează şi compară ofertele disponibile pe piaţă atunci cand au în plan să acceseze un nou produs financiar.