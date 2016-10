MOZAIC STIRI ECONOMICE: Cameron anunţă îngheţarea salariilor miniştrilor pentru următoriiExporturile de cereale ale României au scăzut în primul semestru cinci ani

Publicat de Ziarul de Vrancea 47 vizualizari

Principalele pieţe de export pentru cerealele romaneşti au fost Egipt, Turcia şi Spania

România a exportat, în prima jumătate a acestui an, cereale în valoare de 846 milioane de euro, în scădere cu aproape 9% faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, de 929 milioane de euro, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică (INS), la solicitarea News.ro. În acelaşi timp, cantitatea de cereale trimisă de România în străinătate a ajuns la 4,3 milioane de tone, în scădere cu 6,5% faţă de primul semestru din 2015.

Astfel, preţul mediu de achiziţie pe kilogram a fost de 19 eurocenţi în prima jumătate a anului, faţă de 20 de eurocenţi în perioada corespunzătoare de anul trecut. Valoarea exporturilor în primele trei pieţe externe de cereale ale României a scăzut de la 287 milioane euro, în prima jumătate a anului trecut, până la 251 milioane euro în primul semestru din 2016, arată statisticile oficiale.

Reducerea sumelor încasate a fost influenţată de scăderea volumelor exportate pe cele trei pieţe, la 1,5 milioane de tone, de la 1,66 milioane de tone în perioada ianuarie-iunie 2015.

În prima jumătate a anului trecut, principalele pieţe de export pentru cerealele româneşti au fost Egipt, cu un volum de 685.000 tone, Turcia (541.000 tone) şi Spania (437.000 tone). După valoarea sumelor încasate, exporturile de grâne în Egipt a adus cele mai mari încasări traderilor de pe piaţa românească, de 129 milioane euro, în timp ce exporturile în Turcia au însumat 89 milioane euro, iar cele în Spania - 69 milioane euro.

Recoltă-record de grau

În prima jumătate a acestui an, principalii clienţi ai României pentru cererale au fost Egipt (594.000 tone), Iordania (547.000 tone) şi Libia (362.000 tone). În al doilea semestru, exporturile de grâu către Egipt au fost afectate de introducerea unei politici a toleranţei zero faţă de cornul secarei, un parazit al grâului, în 31 august. După această dată, Egiptul a respins cantităţi de grâu de la principalii furnizori, inclusiv din România. Politica a fost anulată după aproape o lună. În acest an fermierii români au obţinut o recoltă-record de grâu, de 8,42 de milioane de tone, în creştere cu 7,3% faţă de producţia obţinută în 2015. De asemenea, producţia de rapiţă a României a crescut în acest an cu 38%, până la 1,26 milioane tone. Totuşi, România continuă să aibă randamente mult mai slabe comparativ cu statele dezvoltate din vestul Europei la majoritatea culturilor agricole. Recent, preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, a afirmat că randamentul agricol al României la culturile de porumb se situează la jumătate faţă de cel obţinut de ţările dezvoltate, deşi România are un sfert din suprafaţa agricolă cultivată cu porumb la nivel european.

Standard&Poor's: Deficitul guvernamental va creşte la 3% din PIB în 2016

Agenţia de evaluare financiară Standard&Poor's a confirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a României pe termen lung şi scurt, în valută şi în monedă locală, la BBB minus/A-3, cu perspectivă Stabilă, dar totodată a avertizat că politica fiscală relaxată a guvernului ar putea duce la majorarea deficitului fiscal şi a celui extern, informează un comunicat de presă al Agenţiei. "Ne aşteptăm ca deficitul guvernamental general să se adâncească până la 3% din PIB în 2016 de la 0,7% în 2015. Din cauza noilor măsuri, de genul unei noi runde de reducere a TVA şi a accizelor, care ar urma să intre în vigoare la începutul anului următor, ne aşteptăm la o nouă deteriorare a deficitului până la 3,5% din PIB în 2017", estimează agenţia de evaluare. În plus, analiştii Standard&Poor's avertizează că dacă iniţiativele legislative avute în vedere de parlamentari înaintea alegerilor, precum reducerea contribuţiilor sociale, majorarea punctului de pensie şi noi creşteri salariale, nu vor fi însoţite de măsuri compensatorii atunci deficitul guvernamental ar putea să crească mai rapid decât se preconizează în prezent.

Cu toate acestea, "credem că perspectiva (României—n.r.) de a fi inclusă încă odată în procedura de deficit excesiv a Comisiei Europene ar trebui să îi motiveze pe factorii de decizie să demareze din nou o consolidare fiscală, indiferent de ideologie. În acest context, credem că este puţin probabil ca majorările salariale în sectorul public să fie inversate, dar investiţiile ar putea avea de suferit", afirmă Standard&Poor's.

Potrivit agenţiei de evaluare, perspectiva Stabilă asociată ratingului României reflectă echilibrul între posibilitatea ca deficitului fiscal şi cel extern să se majoreze, pe de o parte, şi datoria guvernamentală şi externă modestă, pe de altă parte.

Standard&Poor's adaugă că ar putea îmbunătăţi ratingul României dacă consolidarea bugetară va fi reluată iar datoria guvernamentală va intra pe o traiectorie descendentă, inclusiv prin restructurarea sau privatizarea companiilor de stat şi în condiţiile în care cadrul de guvernanţă al Românei se va îmbunătăţi, ceea ce ar însemna o creştere macroeconomică şi finanţe guvernamentale mai predictibile şi mai stabile.

Clinton către bancheri: Comerţ deschis şi graniţe deschise

WikiLeaks a publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă transcriptul unor discursuri plătite rostite de Hillary Clinton către bancheri, în care spune că este în favoarea “comerţului liber şi graniţelor deschise” şi că directorii de pe Wall Street sunt cel mai bine poziţionaţi pentru a ajuta la reformarea sectorului financiar american, relatează Fox News, precizând că echipa de campanie a democratei nu a vrut să facă publice materialele.

În cursul unui discurs la o bancă din Brazilia, din 2013, Clinton a spus că “visul” său este “o piaţă comună la nivel de emisferă, cu comerţ deschis şi graniţe deschise”. Ea a îndemnat publicul să se gândească ce ar însemna o dublare a comerţului dintre SUA şi America Latină. Pe parcursul campaniei electorale, Clinton şi-a redus susţinerea faţă de acordurile de liber-schimb, scrie Fox News.

Într-un alt discurs din octombrie 2013, la un eveniment sponsorizat de Goldman Sachs, Clinton a admis că toţi candidaţii la preşedinţie au nevoie de susţinerea Wall Street pentru o campanie naţională competitivă. “Candidatura în ţara noastră necesită mulţi bani, iar candidaţii trebuie să îi strângă. New Yorkul este, poate, principalul loc pentru strângere de fonduri de către candidaţi din ambele tabere şi este şi centrul nostru economic. şi sunt mulţi oameni care ar trebui să pună nişte întrebări grele înainte de a oferi contribuţii la campania unor oameni laşi cu economia noastră”, a spus Clinton. În acelaşi timp, Clinton le-a cerut donatorilor bogaţi să îşi folosească influenţa politică pentru motive patriotice, nu personale. De asemenea, ea a vorbit despre nevoia de a include perspectivele oamenilor de afaceri de pe Wall Street în proiectul de reformă financiară

Preţul petrolului ar putea reveni la 60 de dolari pe baril în 2017

Preţul petrolului Brent ar putea reveni anul viitor la 55-60 dolari pe baril, faţă de 52 dolari în prezent, ceea ce ar contribui la dezvoltarea sectorului energetic, dar şi la majorarea inflaţiei, a declarat directorul general adjunct în cadrul casei de brokeraj Tradeville, Ovidiu Dumitrescu. Preţul petrolului la nivel mondial a trecut rareori de bariera celor 50 de dolari pe baril din luna decembrie a anului trecut până acum, când a crescut la valoarea de 52 de dolari, în cazul ţiţeiului Brent, de referinţă pe piaţa din Londra.

Evoluţia a obligat multe companii din energie să îngheţe marile proiecte de investiţii şi să-şi eficientizeze activitatea pentru a putea supravieţui.

Un preţ de 50-60 dolari pe baril asigură doar supravieţuirea industriei, cu condiţia optimizării drastice a costurilor de operare, a explicat, recent, pentru News.ro, preşedintele Asociaţiei Române a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA), Artur Stratan. În schimb, un nivel de peste 60 dolari/baril ar permite reluarea investiţiilor în cazul marilor proiecte.