Salariile au crescut în ultimul an cu 24% la stat şi cu 12% în privat

Salariile angajaţilor din sectorul public au avansat de două ori mai repede faţă de mediul privat

Aşa arată un raport al ING care îşi bazează caleculele pe baza datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică

Caştigurile salariale din sectorul bugetar au crescut, în perioada august 2015 - august 2016, cu 23,6%, de două ori mai repede decat salariile din sectorul privat, care au avansat cu 12,4% în aceeaşi perioadă, arată un raport publicat vineri de analiştii ING Bank, care îşi bazează calculele pe datele publicate dimineaţă de Institutul Naţional de Statistică (INS). Datele publicate vineri de INS arată că, în august, caştigul salarial mediu net la nivel naţional, care include atat salariile, cat şi bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajaţii, a scăzut uşor faţă de nivelul din luna precedentă, cu 2 lei pană la 2.076 lei (466 euro), însă ritmul anual de creştere a accelerat la 14,5%, nou nivel maxim după 2008. "Cauza principală a acestei accelerări a fost majorarea salariilor din sectorul public (cea mai mare în sectorul sănătăţii), urcand rata de creştere la 23,6%, cu 4 puncte procentuale peste nivelul din iulie", se arată în raportul ING. Analiştii se aşteaptă la o creştere suplimentară a salariilor din sectorul public. "Politicienii au tendinţa de a fi mai generoşi în perioada alegerilor, iar sindicatele care îi reprezintă pe angajaţii de la stat sunt conştienţi de acest lucru. Astfel, este probabil ca salariile din sectorul public să crească şi mai mult", arată raportul menţionat. În schimb, creşterile salariale din sectorul priivat au fost mult mai moderate, avansul mediu din ultimul an fiind de 12,4% în perioada august 2015-august 2016, faţă de 10,7% în intervalul iulie 2015-iulie 2016. Statisticile oficiale publicate vineri mai arată că, în termeni reali, ţinand cont de inflaţie - care are o valoare negativă în prezent -, caştigurile au fost mai mari, în luna august 2016, cu 14,7% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, ritmul fiind uşor sub nivelul-record de după 2008, de 15,1%, atins în iunie. Creşterea salariilor a accelerat în ultimele luni ale anului trecut, după ce s-au aprobat mai multe majorări salariale consistente în sistemul bugetar. De la 1 octombrie 2015, salariile din sistemul de sănătate şi în domeniul asistenţei sociale au crescut cu 25%, iar de la 1 decembrie s-au majorat cu 15% salariile din învăţămant şi cu 10% salariile celorlalţi bugetari. În urma acestor majorări, diferenţa dintre salariile bugetarilor şi caştigurile din companii s-a adancit puternic. În 2014, caştigul mediu al bugetarilor era cu 13% peste nivelul din sectorul concurenţial, iar în 2015 ecartul a urcat la 16%, arată datele publicate recent de Comisia Naţională de Prognoză (CNP). Pentru 2016, prognozele oficiale arată că venitul mediu brut lunar din sectorul bugetar va ajunge la 3.231 lei, nivel cu 22,6% mai mare decat caştigul brut din sectorul concurenţial, care include companiile.