Romanii nu prea mai vor să fie patroni

Publicat de Ziarul de Vrancea 65 vizualizari

Potrivit datelor Registrului Comerţului în primele opt luni ale anului au fost înfiinţate cu aproape 5% mai puţine firme faţă de perioada anterioară

Romanii au înfiinţat, în primele opt luni ale acestui an, 76.691 de companii noi, în scădere cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, peste două treimi dintre entităţiile noi înregistrate fiind societăţi cu răspundere limitată (SRL), arată statisticile publicate marţi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). SRL-urile reprezintă 68,4% din totalul înregistrărilor de firme noi din primele opt luni, cu un număr total de 52.460, potrivit ONRC. În primele opt luni ale anului trecut s-au înfiinţat 80.620 de firme, dintre care 43.445 au fost SRL-uri, urmate de persoane fizice autorizate (PFA), cu 24.041 de noi înregistrări. În primele opt luni ale acestui an, numărul de PFA-uri nou înregistrate a scăzut cu 36%, pană la 15.400, iar ponderea în numărul total de companii nou-înfiinţate s-a redus la 20%. Reducerea abruptă vine după ce, de la 1 ianuarie, statul a introdus plata obligatorie a contribuţiei la pensie pentru PFA-uri, iar impozitarea firmelor mici s-a redus. În topul judeţelor şi oraşelor ţării, lider autoritar rămane Bucureştiul, cu 12.305 înregistrări de firme în primele opt luni ale acestui an, cu aproape 6,3% mai puţine, însă, faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Pe locul al doilea se află judeţul Cluj, cu 4.070 de înregistrări, în scădere cu 1,6%, iar pe poziţia a treia judeţul Timiş, cu 3.464 firme nou-înfiinţate, în creştere cu 5,5% faţă de perioada similară din 2015. Pe poziţia a patra se află judeţul Ilfov, cu 3.102 de înregistrări, ceea ce înseamnă cu 6,8% mai puţine faţă de perioada similară din 2015. Sectorul care atrage cel mai mare număr de companii noi este comerţul, cu o cotă de 30,9% din numărul de firme nou-înfiinţate în primele opt luni ale acestui an.