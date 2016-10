STIRI ECONOMICE: Lira sterlină se apropie de minimul ultimilor 31 de ani

Publicat de Ziarul de Vrancea 33 vizualizari

Lira sterlină a scăzut luni cu 1%, la 1,2889 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din iulie, cand a înregistrat un minim al ultimilor 31 de ani, după ce premierul britanic Theresa May a indicat că Marea Britanie nu va face concesii în privinţa imigraţiei şi a suveranităţii, ceea ce sugerează că va avea o poziţie fermă în negocierile pentru Brexit, transmite Bloomberg.

Grupurile de afaceri şi capitalele străine au presat-o pe May să ofere mai multe detalii, în urma anunţului de duminică referitor la activarea Articolului 50, care va marca începutul procedurilor de retragere a Marii Britanii din UE, în primul trimestru al anului viitor. May a mai spus că va introduce un proiect de convertire a tuturor legilor europene în legislaţia britanică, pentru a evita incertitudinile pentru companii şi investitori. Ea nu a răspuns însă la majoritatea întrebărilor referitoare la forma divorţului de UE şi a acordului comercial pe care guvernul va încerca să îl obţină. Astfel de incertitudini şi speculaţiile că May va prefera controlul imigraţiei în loc să protejeze accesul la piaţa unică au făcut ca lira să se deprecieze faţă de 30 din 31 de valute importante. ”Premierul a eliminat una dintre marile întrebări, momentul declanşării Brexit, dar a accelerat necesitatea de a răspunde urgent altor întrebări. Companiile nu pot continua să opereze în întuneric în alte privinţe”, afirmă într-un comunicat directorul general al Confederaţiei Industriei Britanice, Carolyn Fairbairn. May, care a participat la sfarşitul săptămanii trecute la prima conferinţă a Partidului Conservator în calitate de lider al formaţiunii după referendumul pro-Brexit din iunie, trebuie să echilibreze dorinţa electoratului cu solicitările unui partid fracţionat şi interesele mediului de afaceri, ca impactul să fie cat mai mic.

Rezervele valutare de la BNR au crescut în septembrie cu 331 milioane euro

Rezervele valutare gestionate de Banca Naţională a Romaniei (BNR) au crescut în luna septembrie cu 331 milioane euro, sau 1%, faţă de august, ajungand la 33,299 miliarde euro, pe fondul intrării unor sume mai mari de la Comisia Europeană, arată datele publicate luni de banca centrală. La finalul lunii august, rezervele se situau la 32,97 miliarde euro. În septembrie au intrat în rezervele valutare 735 milioane euro, din care 573 milioane euro au venit de la Comisia Europeană, nivel apropiat de cel din luna anterioară. Ieşirile au fost mai mici, de 404 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime în valută constituite de bănci, plăţi de rate şi dobanzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele. Banca Naţională obliga, pană luna aceasta, băncile din Romania să depună 12% din pasivele în valută la BNR, pentru scadenţele reziduale de peste doi ani. La şedinţa de politică monetară din 30 septembrie, rata rezervelor minime a scăzut la 10% pentru pasivele în valută, ceea ce înseamnă eliberarea către bănci a circa 500 milioane euro din rezervele valutare, însă efectul măsurii va fi surprins în datele de luna viitoare privind rezervele valutare. Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone, dar valoarea sa a urcat la 3,96 miliarde euro, de la 3,93 miliarde euro în august, ca urmare a creşterii cotaţiilor metalului galben. Rezervele internaţionale ale Romaniei, care însumează valute şi aur, erau la finalul lunii septembrie de 37,26 miliarde euro, în creştere cu 0,9% faţă de luna precedentă. În luna octombrie, Ministerul Finanţelor are de plătit 277 milioane euro în contul datoriei publice denominate în valută.

BCR a înregistrat circa 1.000 de notificări validate pe Legea dării în plată

Banca Comercială Romană (BCR), cea mai mare bancă de pe piaţă după active, a înregistrat circa 1.000 de notificări validate pe Legea dării în plată, impactul fiind semnificativ sub estimări, a declarat luni vicepreşedintele pentru retail al băncii, Dana Demetrian. Legea dării în plată a intrat în vigoare în 13 mai şi permite clienţilor care au luat credite imobiliare să scape de orice datorie faţă de bancă dacă cedează imobilul cu care s-a garantat creditul către finanţator. Băncile se aşteptau la un impact mai puternic al legii şi au majorat, înainte de aplicarea efectivă a actului normativ, avansul minim la creditele standard pană la 35-40%, de la 15-25% anterior. În cazul BCR, avansul a fost majorat în 9 mai de la 15% la 35%, în urma adoptării Legii privind darea în plată, cumulat cu reducerea perioadei de finanţare de la maximum 30 de ani la cel mult 25 de ani. După mai puţin de patru luni, în 30 august, banca a anunţat că reduce avansul minim pentru creditele ipotecare pană la 15% sau 25% în anumite condiţii în 42 de localităţi medii şi mari."După majorarea avansului minim la 35% s-au acordat mai puţin de o sută de credite. Ceea ce se acorda zilnic înainte, după aceea s-a acordat într-o lună şi jumătate, ca să vă faceţi o idee", a spus Demetrian, într-o discuţie cu jurnaliştii. După reducerea la 15% a avansului, numărul de solicitări de credite a revenit la o situaţie "normală", a precizat Demetrian. Însă bancherul a menţionat că, pentru bănci, principalul efect al Legii dării în plată a fost lipsa de predictibilitate în legătură cu creditarea, ceea ce a generat măsuri precum majorarea avansului la creditele imobiliare.

Toyota a lansat un robot-bebeluş pentru a stimula instinctul matern

Toyota Motor Corp a prezentat, luni, un robot de mici dimensiuni, denumit Kirobo Mini, construit pentru a funcţiona ca un companion-bebeluş în Japonia, o ţară care se confruntă cu o scădere dramatică a ratei naşterilor, deoarece multe dintre femeile nipone decid să nu aibă copii, informează Reuters. Noul proiect non-auto al companiei Toyota vizează inversarea unei tendinţe demografice periculoase, din cauza căreia această ţară ocupă primul loc în topul naţiunilor industrializate cu cel mai accelerat ritm de îmbătranire a populaţiei. Din acest motiv, Japonia se confruntă cu o scădere a populaţiei fără precedent pentru o ţară care nu se află în război şi nu este devastată de foamete şi boli. ”Se clatină puţin, iar asta imită un bebeluş care este aşezat, dar care nu şi-a dezvoltat încă abilitatea de a-şi păstra echilibrul”, a spus Fuminori Kataoka, creatorul robotului Kirobo Mini. ”Această vulnerabilitate are rolul de a stimula o conexiune emoţională”, a adăugat el. Toyota intenţionează să comercializeze robotul Kirobo Mini, care clipeşte şi vorbeşte cu o voce de bebeluş, cu suma de 39.800 de yeni (392 de dolari) în Japonia, în 2017. Robotul va fi pus în vanzare alături de un ”leagăn”, dar şi de un scaun pentru bebeluşi, creat pentru a putea să fie fixat în suportul pentru pahare din automobile. Noul robot automatizat creat de Toyota se înscrie într-o listă mai lungă tot mai mare de roboţi-companioni, precum Jibo, creat de experţii în robotică de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) pentru a semăna cu o lampă, şi Paro, un robot ce imită un pui de focă, realizat de compania japoneză Intelligent System Co Ltd în scopuri terapeutice, pentru a-şi ajuta pe pacienţii în varstă diagnosticaţi cu demenţă. Aproximativ un sfert din populaţia Japoniei are peste 65 de ani, iar acest fapt pune o presiune uriaşă pe sistemul serviciilor sociale.

Facebook a lansat o versiune simplificată a serviciului Messenger

Facebook a lansat luni o versiune simplificată a serviciului Messenger pentru pieţele emergente, în cadrul strategiei de extindere a prezenţei internaţionale, transmite Reuters. Messenger Lite, care utilizează mai puţine date şi este destinat regiunilor cu conexiuni mai lente la Internet, va fi disponibil şi în Kenya, Malaysia, Sri Lanka şi Venezuela. Facebook va extinde serviciul şi alte ţări, în lunile următoare. Facebook a saturat în mare parte pieţele occidentale, inclusiv America de Nord şi Europa şi se concentrează în prezent pe pieţele în dezvoltare, în parte prin versiuni mai simple ale aplicaţiei principala Facebook şi Messenger. Utilizatorii de telefoane cu sistemul Android vor putea folosi funcţiile de bază ale Messenger, inclusiv capacitatea de a trimite mesaje text, fotografii şi linkuri, dar nu vor putea să facă apeluri video sau vocale sau plăţi. Facebook oferă totodată o versiune mai simplă de Internet în peste 36 de ţări. Numită Free Basics, pentru a permite accesul online al persoanelor care nu dispun de o conexiune stabilă.

Ultra-bogaţii vor transfera odraslelor 3.900 de miliarde de dolari

Persoanele ultra-bogate, în funcţie de averile nete, vor transfera generaţiei viitoare 3.900 de miliarde de dolari pană în 2026, potrivit unui raport publicat luni de firmele de consultanţă Wealth-X şi NFP, relatează MarketWatch. Suma reflectă un declin de 5% faţă de estimările din 2014, de 4.100 de miliarde de dolari, dar motivul este doar faptul că transferul marilor averi către moştenitori a început deja, se arată în raportul “Preparing for Tomorrow: A Report on Family Wealth Transfers”. Cel mai puternic motiv de îngrijorare pentru super-bogaţii lumii este reprezentat de ”succesiune şi probleme legate de moştenire”, potrivit unui sondaj efectuat recent de firma de consultanţă în domeniul imobiliar Knight Frank. Suma de 3.900 de miliarde de dolari care urmează să fie transferată de proprietari moştenitorilor este echivalentă cu 13% din activele totale ale celor mai bogaţi oameni din lume, în funcţie de averile nete, fiind suficientă pentru a cumpăra direct cele mai mari 10 companii din lume: Apple, Alphabet, compania mamă a Google, Microsoft, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, General Electric şi China Mobile.