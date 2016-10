Numărul de turişti în Romania a crescut cu 10,6%

Publicat de Ziarul de Vrancea 29 vizualizari

Numărul de turişti în Romania a continuat să crească în august, iar ritmul a accelerat din nou peste 10% faţă de aceeaşi lună a anului trecut,în condiţile în care piaţa a fost susţinută de turiştii romani, sosirile din străinătate avansand într-un ritm temperat faţă de prima parte a anului, arată datele publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS). În total, în august au fost înregistraţi 1,57 milioane de turişti în Romania, din care 1,28 milioane de romani, cu o cotă de 81,3% din total, iar restul de 293.400 turişti străini. Numărul de turişti romani a avansat cu 11,5% faţă de august 2015, în timp ce numărul de turişti străni a crescut cu 6,9%. ”Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor romani în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna august 2016 81,3%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 18,7%, ponderi similare cu cele din luna august 2015”, precizează comunicatul INS. În august, ritmul de creştere este uşor peste cel din luna iulie, cand numărul de turişti din Romania a avansat cu 9,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Însă ritmul a scăzut faţă de primele patru luni din acest an, cand s-a înregistrat o creştere cu 15% a numărului de turişti în Romania. Cumulat, în primele opt luni din acest an, numărul de turişti a crescut cu 11% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, pană la 7,47 milioane. Numărul de turişti romani a crescut în perioada ianuarie-august din acest an cu 11,3% faţă de acelaşi interval din 2015, pană la 5,8 milioane, şi reprezintă 77,8% din numărul total de turişti, în timp ce numărul de turişti străini a avansat cu 9,9%, pana la 1,66 milioane. Din străinătate, cei mai mulţi turişti străini – 220.600 - au venit în august din Europa, în principal din celelalte 27 de state ale Uniunii Europene (191.300). Însă cele mai mari creşteri au fost înregistrate la numărul de turiştii din Africa, care a a avansat cu 14,3% faţă de august 2015, pană la circa 1.600, şi la turiştii din America de Sud, cu un avans de 6,3%, pană la 1.700. Cei mai mulţi turişti au venit, în primele opt luni ale acestui an, din Germania (184.375), Israel (168.242), Italia (155.511) şi Ungaria (101.340). Numărul de înnoptări, un indicator cheie în sectorul turistic, a crescut în august cu 9,7% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, pană la 4,37 milioane. Cumulat pe primele opt luni, numărul de înnoptări a avansat cu 8,7%, la 17,67 milioane. În privinţa traficului de la frontiere, numărul de intrări de vizitatori străini în Romania a crescut cu 10,1% în primele opt luni comparativ cu aceeaşi perioadă din 2015, pană la 6,99 milioane, în timp ce numărul de ieşiri ale romanilor din ţară s-a majorat cu 19,6%, la 10,96 milioane.

Ancheta din turism va fi gata anul viitor

Ancheta în domeniul turismului, demarată de Consiliul Concurenţei în luna aprilie, va fi finalizată la începutul anului viitor, a declarat pentru News.ro preşedintele autorităţii, Bogdan Chiriţoiu. Finalizată după numai un an de zile, aceasta ar fi una din cele mai scurte investigaţii derulate de autoritatea de concurenţă. Dacă se descoperă că s-au înţeles între ei pentru stabilirea preţurilor vacanţelor, turoperatorii riscă amenzi de pană la 4% din cifra de afaceri. „Am coroborat informaţiile obţinute în urma unei sesizări cu alte elemente, am făcut cercetări şi ni s-au intensificat suspiciunile că între marii turoperatori, cei care contractează locuri în hoteluri şi apoi vand prin agenţiile mici există o înţelegere privind limitarea discounturile, astfel încat să nu permită revanzarea la preţuri sub un anumit nivel. Ceea ce, dacă se confimă, ar însemna o împiedicare a concurenţei”, a spus Chiriţoiu, pentru News.ro. Întrebat cand va fi finalizată, şeful autorităţii de concurenţă a spus că „în cateva luni, la începutul anului viitor”. Consiliul Concurenţei a declanşat, la începutul anului, o investigaţie pe piaţa serviciilor de turism, supectand o înţelegere între marii turoperatori pentru limitarea discounturilor oferite agenţiilor revanzătoare.