Guvernul schimbă regulile la creditele imobiliare

Guvernul a stabilit noi reguli pentru contractele de credit imobiliar

Noile reglementări se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori care sunt garantate cu bunuri imobile u sunt interzise telefoanele la locul de muncă sau hărţuirea celor care au contractat credite imobiliare şi au întarzieri la plată

S-a terminat cu telefoanele la locul de muncă în cazul restanţelor la credite imobiliare, cu afişarea la uşa blocului sau apartamentului a adreselor legate de recuperarea creanţelor, cu tot felul de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătura cu recuperarea creanţelor, sau cu telefoanele la rude sau orice alte persoane diferite de titularul creditului. Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă care are ca obiect reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile. Ordonanţa se aplică tuturor contractelor de credit care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil sau care sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor. Prevederi noii Ordonanţe au în vedere costurile pentru consumator, eventualele probleme la achitarea ratelor, recuperările de creanţe, situaţia premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite precum şi evaluarea bunurilor.



Comisioane la vedere pentru consumatori



Noua ordonanţă interzice interzice creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii). De asemenea, creditorii nu au voie să modifice în sens crescător a marja de dobandă, sau, după caz, a ratei dobanzii fixe, introducerea sau majorarea comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie, etc.



Credite rambursate înainte de termen fără plata dobanzii pentru perioada rămasă



Consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. “Consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere constand în dobanda şi costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit”, se arată într-un comunicat al ANPC. Creditorul nu are dreptul să aplice penalizeări, să perceapă compensaţie sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.



Creditorul este obligat să ofere soluţii pentru restanţieri



Creditorii au obligaţia de a veni în sprijinul consumatorilor atunci cand aceştia au difficultăţi la rambursarea creditului. Potrivit ANPC, “creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflaţi în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanţelor”. Concret, creditorii vor trebui să ofere soluţii în funcţie de situaţia în care se află consumatorul. Acestea pot fi: refinanţarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite, care pot oferi o perioadă mai lungă de timp şi rată mai mică). Acestea se vor face fără alte garanţii din partea consumatorului şi fără reevaluarea garanţiilor existente.



Nu se percep dobanzi penalizatoare în cazul executării silite



Pentru consumatorii care sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale ca urmare a majorării dobanzii cu cel puţin două puncte procentuale (raportat la momentul încheierii contractului), creditorul depune toate diligenţele pentru a transmite în scris consumatorului soluţii în raport cu veniturile actuale ale consumatorului. Părţile agreează propunerea prin act adiţional care va fi valabil pană la dispariţia cauzei, dar nu mai mult de 12 luni. În situaţiile de executare silită, se interzice perceperea dobanzilor şi a dobanzilor penalizatoare. Noua lege interzice de asemenea perceperea de comisioane, dobanzi şi dobanzi penalizatoare, cu excepţia dobanzilor penalizatoare legale, perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită. Consumatorul trebuie informat corect şi complet în legătură cu creditele imobiliare sau garantate cu ipoteca, informare care se referă atat la publicitatea produselor bancare, cat şi la informarea precontractuală a consumatorilor.



Consumatorii au dreptul să solicite vanzarea directă a bunului imobiliar



Prin noua ordonanţă, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vanzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator, iar creditorul are obligaţia de a-i acorda acest drept pe o perioadă de cel puţin 6 luni. La expirarea acestui termen, creditorul poate declanşa procesul de executare. În ceea ce priveşte evaluarea bunului imobil, consumatorul are dreptul sa aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. În acest caz, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puţin 15 evaluatori şi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania. De la 1 ianuarie 2017 nici un dezvoltator imobiliar nu mai poate acorda credite, decat dacă sunt înregistraţi la ANPC. Prin aceeaşi Ordonanţă este modificată şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, la propunerea ANPC. (Dana LEPĂDATU)