Direcţia Silvică cumpără măceşe de la populaţie

Fructele sunt achiziţionate prin centrul de la Panciu

Persoanele interesate în completarea veniturilor pot face un ban din recoltarea măceşelor şi comercializarea acestora către Direcţia Silvică Vrancea, după cum a anunţat Titi Olteanu, purtătorul de cuvant al instituţiei

Instituţia are în plan achiziţionarea a circa 40 de tone de măceşe însă, dacă vor fi solicitări suplimentare, poate extinde cantitatea cu încă 20 de tone. “Noi am făcut în cursul acestui an achiziţii de la populaţie de cătină, în limita a 84 de tone, cantitate care a fost aproape completată. În perioada următoare facem achiziţii de măceşe, în limita a 40 de tone, însă există posibilitatea să cumpărăm pană la 60 de tone. Preţul este de 1,3 lei per kilogram şi de 1,5 lei/kg în cazul în care acestea sunt duse direct la centrul de la Panciu, aparţinand Ocolului Silvic Panciu- Valea Caregnei”, a precizat Titi Olteanu. Atat măceşele cat şi cătina au fost achiziţionate de către o firmă care le comercializează apoi agenţilor economici din industria alimentară şi farmaceutică, mai ales că instituţia a mai cumpărat de la populaţie şi floare de tei şi sunătoare. “Tot anul acesta am achiziţionat 3,5 tone de floare de tei uscată, echivalent a 14 tone de floare de tei verde şi 500 kg de sunătoare, echivalent a 2 tone de plantă verde, precum şi 2 tone de muguri de brad”, a completat Titi Olteanu. Spre deosebire de măceşe, care sunt mai uşor de cules, preţul la cătină a fost mai ridicat, respectiv de 3,4 lei per kilogram cu predare la centrul de la Panciu. În anii anteriori, Direcţia Silvică cumpăra şi fructe de pădure (mure, fragi, coacăze etc) care erau livrate unei fabrici de sucuri naturale de la Piatra Neamţ care însă, în condiţiile concurenţei cu produse pe bază de înlocuitori, şi-a închis porţile. (G. SAVA)