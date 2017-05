Publicat de Ziarul de Vrancea 3 vizualizari

Ziarul de Vrancea va transmite în direct conferința Provocarea #V2

Șapte profesioniști din diferite domenii au acceptat invitația de a le vorbi liceenilor la cea de-a doua ediție a Conferinței motivaționale și de orientare în carieră Provocarea #V, eveniment organizat de către tineri pentru TINEri, pe 13 mai, între orele 14.00 și 18.00 la Teatrul Municipal din Focșani.

Organizată după modelul “TED Talks”, Provocarea #V este o conferinţă motivaţională şi de orientare în carieră care încurajează tinerii să devină cetățeni mai activi ai comunității și să se pregătească mai bine pentru viață, pentru carieră.

Iată cine sunt speakerii care au acceptat Provocarea #V2:

Un trainer pentru adolescenții din Vrancea

Teodora Bălțatu are 22 de ani și este Area Manager GROW la Şcoala de Valori București, iar pasiunea ei încă din copilărie este DANSUL. A absolvit Facultatea de Marketing, a lucrat in vânzări și a făcut voluntariat timp de 4 ani. A ajuns la Școala de Valori, unde a ocupat diferite poziții, de la Local Project Manager GROW Iași, până la Area Manager și trainer pentru adolescenții din România. După principiul "a apărut mai întâi oul sau găina?", ne-a mărturisit că a început să danseze dinainte să meargă, ajungând mai târziu la diverse show-uri, emisiuni TV, workshop-uri și concursuri internaționale. Teodora vine la Provocarea #V2 din partea Şcolii de Valori- ONG-ul care susține evenimentul liceenilor din Focșani.

Cum să fii un ceatățean „funky”





Uniristă, absolventă de Științe Politice, Elena Calistru a fondat Funky Citizens, unul dintre cele mai active ONG –uri din România, care “traduce” pe înţelesul tuturor lucruri complicate precum bugetele, activităţile sistemului judiciar sau declarațiile politice. Alături de echipa sa, Elena a lansat primul site de fact-checking pe politicile și declarațiile publice din România, cu scopul de a-i motiva pe cetățeni în a-și dezvolta gândirea critică. Ea are mai mult 10 ani de experiență în proiecte ale societății civile, în domenii precum buna guvernare, transparența publică sau lupta anti-corupție. Elena Calistru a acceptat să fie speaker Provocarea #V pentru a le împărtăși tinerilor din orașul natal din experiența sa, pentru a-i învăța cum să devină cetățeni mai activi.





"Let's Do It, Romania!”

Anca Baniţă se alătură evenimentului PROVOCAREA #V2 sâmbătă, 13 mai, de la ora 14:00 la Teatrul Municipal Focşani. Mâna sus- cine a auzit de "Let's Do It, Romania!", mâna sus- cine a participat la proiectul "Let's Do It, Romania!".

La PROVOCAREA #V2 ne dăm întâlnire cu Anca Baniţă- unul dintre iniţiatorii proiectului "Let's Do It, Romania! ", este trainer şi susţine cursuri în domenii precum Branding Personal, Comunicare.

Discursul unui Delegat de Tineret al României la Națiunile Unite





Cosmin Chiriţă crede în puterea educaţiei nonformale ca formă de sine stătătoare de educaţie, furnizoare de competenţe reale de viaţă, cu impact transformaţional asupra capacităţilor de flexibilitate şi adaptabilitate ale beneficiarilor acesteia. Este trainer freelancer şi contribuie la programe şi proiecte de training şi educaţie nonformală de 10 ani, timp în care a lucrat cu peste 3.000 de cursanţi, în peste 2.500 de ore de training, din aria abilităţilor sociale. De asemenea, una dintre cele mai semnificative experiențe de care beneficiază este cea de Delegat de Tineret al României la Națiunile Unite, în mandatul 2013-2014. În ultimii 5 ani şi-a dedicat mare parte din energie şi timp lucrului cu comunităţi de profesori, aceasta fiind ]n opinia sa cea mai bună investiţie pe care o poate face în Educaţie.

Acceptă Provocarea #V2 cu regizorul Carmen-Lidia Vidu





În prima zi a anului 1980 s-a născut Carmen Lidia Vidu, cea care mai târziu a devenit cunoscută ca cel mai important regizor de teatru multimedia din România și cel mai tânăr regizor care a montat pe scena Teatrului Național din București. Cum a reușit să ajungă pană aici? Spectacolele acesteia folosesc un limbaj artistic diferit și transformă tehnica în emoție autentică. Regizoarea reunește de fiecare dată artiști din diferite domenii, împreună cu care își creează piesele, testând cu la fel de mare succes și regia de film și de videoclipuri . În televiziune, a colaborat ca regizor cu Pro TV, Pro Tv Internațional, Acasă Tv, MTV și TV Neptun.

Lider al Mileniului Trei

Dragoş Cristian Finaru, absolvent de Biochimie, facultate absolvită în Bacău, Iași și în Franța, a avut primele contacte cu mediul antreprenorial încă de la vârsta de 14 ani. În 2007, devine trainer la Liderii Mileniului Trei. Certificat ANC ca formator si manager de proiect, Dragoș a urmat numeroase cursuri de vânzări, formator, programare neuro-lingvistică și coaching. După participarea la numeroase structuri şi culturi organizaționale, a reuşit să-şi pună pe picioare propriul ONG, Be Great. În prezent, este trainer la The Duke of Edinburgh's International Award Romania, formator EMAS și membru TEDx, iar din anul 2010 lucrează alături de echipa Evolutiv.

Purtătorul de cuvânt al Universității din București, mesaj pentru liceeni

Cu o vastă experiență în domeniul comunicării și al politicilor educaționale, Mirabela Amarandei este ofițerul de comunicare și purtătorul de cuvânt al Universității din București. În anul 2016, Amarandei a fost purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, perioadă în care a gestionat comunicarea instituției și relația cu mass-media. Între anii 2012 și 2016, s-a alăturat echipei Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării și Dezvoltării, fiind implicată în diferite proiecte referitoare la învățământ universitar și cercetare. Amarandei este licențiată în Jurnalism și Științele Comunicării și este masterandă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București. În prezent este doctorandă a Facultății de Științe Politice, cu o temă de cercetare ce vizează comunicarea și marketingul politic.







Fiecărui discurs îi este alocat un timp de 20 minute şi, separate, 10 minute pentru întrebări şi răspunsuri.

Te așteptăm de la ora 14.00 la Teatrul Municipal Focșani să asculți discursurile speakerilor motivaționali care au acceptat Provocarea #V2.

Acceptă și tu provocarea și dă-o mai departe! Fii un licean pregătit! Fii solidar!

Pentru cei care nu sunt în Focșani și nu pot participa, Ziarul de Vrancea va transmite în direct conferința Provocarea #V2 pe canalul de Youtube ziaruldevranceaRO.

Link aici https://www.youtube.com/watch?v=eupMuBkvwsU

(Silvia Vrînceanu)