Publicat de Dan Chiriac 71 vizualizari

Biletele se găsesc la agenţia Teatrului municipal

Spectacolul are loc pe 12 iunie, ora 19:00 Sala Teatrului Pastia din Focşani

O nouă piesă de teatru are loc la Teatru municipal. Astfel, pe 12 iunie, de la ora tradiţională pentru piesele de teatru, 19.00, se va juca piesa “Mă mut sau nu mă mut ? Aceasta e-ntrebarea !“. După "Mă mut la mama" şi "Mă mut la...tata?" a apărut şi partea a treia: "Mă mut sau nu mă mut? Aceasta e-ntrebarea!" O trilogie de comedie, primul serial de teatru, din România. Mama are un iubit. Asta nu ar fi o problemă. Totuşi, are aproape 60 de ani. Nici asta poate nu ar fi chiar o problemă. Doar că baieţii ei nu sunt de acord. Dragostea lor trebuie să-i fie suficientă. Iubitul vine în casă. Băieţii încearcă să scape de el. Partea bună este că iubitul ei are un suflet bun şi nu se supără pe ei. Partea rea este ca nu are când să se supere pe ei, pentru că i s-au pus laxative în băutură. Câte? Cam câte să-l ţină la baie ocupat o zi întreagă. Până la urmă, dragostea învinge, baieţii pleacă la casele lor şi mama rămâne singură cu iubitul ei. Ai senzaţia că nimic nu se mai poate întampla. Aşa e: Doar ai senzaţia! Pentru că...mai vine cineva. Soţia lui!! Distribuţia este următoarea: Adriana TRANDAFIR – mama, Adrian PĂDURARU - iubitul mamei, Carmen TANASE - soţia lui, Andreas PETRESCU - Andrei (fratele mai mare), Anca DINICU / Doina TEODORU - fata de la masaj erotic, Ioana ANCEA / Oana PUSCATU – poliţista şi Gabriel FĂTU - Gabriel (fratele cel mic). Costumele sunt realizate de Eliza MUNTEANU. Regia tehnica: Dan IONESCU, Regia: Gelu COLCEAG. Preţul unui bilet este de 80 lei. (D.C.)