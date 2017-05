Electrica a lăsat, după ninsorile din aprilie, fără iluminat public trei sate din Ciorăști

Publicat de Mihai Boicu 150 vizualizari

Electrica a lăsat trei sate din Ciorăști fără iluminat public ,după ninsorile din aprilie.După ce au folosit cablurile la rezolvarea provizorie a problemelor cu alimentarea cu energie electrică la casele din comună,electicienii societății n-au mai revenit pentru a readuce rețeaua la situația de funcționare normală, anterioară avariilor. Primarul localității spune că a fost de acord cu această soluție de urgență pentru ca locuitorii să nu aibă de suferit, însă acum reprezentanții Electrica nu vor să mai refacă rețeaua publică la configurația de funcționare normală. ”Trei sate ale comunei nu au parțial alimentare cu energie electrica pentru iluminat public. Jumătate din satul Codrești nu are iluminat public, satul Spătăreasa pe o lungime de 400 metri și satul Satu Nou pe o lungime de 500 metri. Am vorbit vinerea trecută cu inginerul Pruteanu, cel care se ocupă cu deranjamente în zona noastră și a spus că va veni luni, ceea ce nu s-a întâmplat. Am vorbit cu el astăzi (miercuri – n.r.) și întâi mi-a spus că sunt multe probleme, că au prioritate localitățile din jurul Focșaniului, iar noi vom fi lăsați mai la urmă. Când am insistat, mi-a spus că nu va veni niciodată la noi și mi-a închis telefonul. Consider că este o poziție deplasată din partea celor de la Electrica”, ne-a declarat primarul Nicolae Braicău. Locuințele din comună sunt toate racordate la energie electrică, însă mai pot apare probleme, deoarece sunt lucrări provizorii efectuate. Astfel, în satul Spătăreasa toți locuitorii sunt racordați pe o singură fază la rețeaua de alimentare.(Mihai Boicu)