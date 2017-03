Catedrala din Focșani va fi terminată anul viitor

Publicat de Mihai Boicu 108 vizualizari

Ioan Șolea (dreapta) este noul purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei, în locul lui Dragoș Olteanu

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancea și-a prezentat bilanțul și noul purtător de cuvânt u Ioan Șolea a spus că sfințirea catedralei din Focșani va avea loc în toamna anului viitor

Reprezentanții Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei au prezentat, joi, la Focșani rezultatele activității desfășurate, proiectele pentru anul 2017, precum și pe noul purtător de cuvânt, Ioan Șolea. Acesta este absolvent de Teologie, a fost președinte al Asociației ”Părinți pentru Ora de Religie” Buzău și, de asemenea, realizatorul unei emisiuni religioase. Fostul purtător de cuvânt, Dragoș Olteanu, este în continuare consilier în cadrul departamentului de comunicare. Pentru activitățile social – filantropice, Arhiepiscopia a cheltuit în anul 2016 suma de 2,8 milioane lei. Au fost ajutate 90 de familii, cu 200 de persoane, iar 30 de persoane au beneficiat de masă caldă la domiciliu. De menționat că aceste activități au avut loc la Buzău, acolo unde funcționează Cantina socială ”Filantropia”. Printre exemplele de activități realizate anul trecut a fost sponsorizarea cu 2000 de euro a lotului olimpic de robotică educațională pentru deplasarea în India. În ceea ce privește activitatea cultural – educațională, anul 2016 a fost marcat de împlinirea a 180 de ani de la înființarea Seminarului Teologic de la Buzău. Anul trecut, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancea a donat cărți în valoare de 75.000 de lei pentru elevii premianți, iar în acest an vrea să crească suma la 85.000 lei. În acest an va continua proiectul ”Ortodoxie și leadership”, demarat anul trecut, prin care sunt aduse personalități din diferite domenii pentru a le vorbi tinerilor. ”Există o preocupare pe care Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei o are pentru acest domeniu. Noi credem că aceste evenimente desfășurate anul trecut dau trendul cultural al celor două județe. Nu a fost ușor să aducem oameni care sunt obișnuiți să vorbească la București în cele două județe”, a spus Ioan Șolea. Unul dintre proiectele mari pe care le are Arhiepiscopia este finalizarea lucrărilor la Catedrala ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani. Ioan Șolea, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, a precizat că sfințirea este programată pentru toamna anului viitor. Realizarea picturii va mai dura însă câțiva ani. ”Va fi definitivată construcția ca să se poată sluji, dar fără pictură”, a spus Ioan Șolea. În ceea ce privește asigurarea finanțării, acesta a menționat că ÎPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, ”când și-a asumat un proiect îl duce până la capăt”. (M. B.)