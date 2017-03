Barbat decedat intr-un incendiu la Rastoaca

Publicat de Dan Chiriac 2 vizualizari

Un barbat din comuna Rastoaca a murit in urma unui incendiu produs duminica seara.

Pompierii au fost anuntati de producerea unui incendiu la o casa din comuna Rastoaca. Ajusi la fata locului, pompierii au identificat in interior trupul carbonizat al proprietarului, in virsta de 48 de ani. Pompierii au reusit sa stinga incendiul dupa citeva zeci de minute. A ars o bucatarie de vara pe o suprafata de 80 de metri patrati. Cauza producerii incendiului este in curs de stabilire. (D.C.)