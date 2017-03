VIDEO+Galerie foto-Un bal dar şi o acţiune de caritate în comuna Garoafa

Publicat de Ziarul de Vrancea 46 vizualizari

Text + foto+ VIDEO -Cristi Merchea-contul de facebook

Câţiva consilieri ai comunei Garoafa s-au gândit la doamnele şi domnişoarele din localitate. Un bal dar şi o acţiune de caritate prin care se încearcă sensibilizarea comunităţii în sprijinul celor mai puţin norocoşi.







Practic, fetele și doamnele vor primi mărțișoare si felicitări iar toți cei prezenți vor dona cât vor dori pentru cumpărarea de scutece copiilor sub 1/an. La Garoafa sunt înregistrați 27 de bebeluși până la 1 an si toți vor primi, înainte de 8 martie, aceste scutece. Acțiunea e sprijinită de companiile @Pampers și @Ana are...

Text + foto+ VIDEO -Cristi Merchea-contul de facebook