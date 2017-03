O mulţime de imagini fantastice și captivante la Cinema Balada

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Refugiu secret, cunoscut drept Căminul Domnișoarei Peregrine pentru Copii Ciudați

Iubitorii de filme vor avea ocazia să vadă la finalul săptămanii filme din toate categoriile

În acest sfarşit de săptămană, la Cinema Balada rulează filme de toate genurile: de la animaţii amuzante, la filme de groază. Sâmbătă de la ora 15.00 rulează filmul Ratchet Clank. Ratchet, un lombax naiv, și ciudatul roboțel Clank se văd nevoiți să-și unească forțele pentru prima dată pentru a dejuca planul diabolic al unui investitor care vrea să masacreze galaxia pentru a-și construi planeta perfectă doar pentru el. Duminică de la ora 15.00 puteţi viziona animaţia Berzele. Berzele, clasicul mijloc de transport pentru nou-născuți, s-au reprofilat. Ele nu mai expediază bebeluși, ci pachete. Când apare, însă, o comandă pentru un pui de om, cea mai competentă barză-curier trebuie să îndrepte problema și să livreze copilul. Sâmbătă şi duminică de la ora 17.00 începe filmul Copiii domnişoarei Peregrine – între două lumi. Atunci când Jake descoperă indicii despre un mister care cuprinde realități și timpuri alternative, el descoperă un refugiu secret, cunoscut drept Căminul Domnișoarei Peregrine pentru Copii Ciudați. Pe măsură ce Jake află mai multe despre rezidenții acestuia și despre abilitățile lor neobișnuite, el își dă seama că siguranța este o iluzie, și că pericolul pândește sub forma unor inamici puternici, și ascunși. Jake trebuie să își dea seama ce este real și ce nu, în cine poate avea încredere, și cine este el cu adevărat. De asemenea, în ambele zile ale acstui sfârşit de săpâmână, de la ora 19.00 puteţi viziona filmul Cei şapte magnifici – dreptatea are un număr. „Cei şapte magnifici / The Magnificent Seven”, cea mai recentă producţie a Metro-Goldwyn-Mayer Pictures şi Columbia Pictures, este o readaptare modernă a unei poveşti clasice într-un western de acţiune ce redă povestea a şapte pistolari justiţiari care eliberează o comunitate de sub teroarea unor bandiţi. (ZV)