După 13 ani de ghinioane, viitorii chiriaşi ANL din strada Brăilei au aflat că locuinţele arată jalnic

Foto: Lucrările la cele trei blocuri ANL au fost făcute în bătaie de joc

Se mai adaugă o lună de așteptare la cei 13 ani u locuințele ANL au fost făcute ”în mare grabă”

În cartierul ANL Democrației din Focșani, șantierul parcă a ”înghețat” de peste un deceniu. Tinerii care aşteaptă de 13 ani să se mute în locuinţele ANL care se (tot) construiesc, mai au încă o lună de aşteptat. Deşi li s-a promis încă de la începutul anului 2015 că îşi vor petrece Crăciunul acelui an în casă nouă, am ajuns în anul 2017 și se demonstrează că nimeni nu s-a ținut de cuvânt. Nici autoritățile locale, nici directorul ANL și nici constructorul. Vreo 13 ani de promisiuni amânate. „Nu vorbim vorbe mari. Noi am coborât termenul, astfel încât două scări să fie recepţionate între 15 noiembrie şi 15 decembrie. Mi-a confirmat constructorul în ziua când s-a semnat contractul. Este tot ce putem face anul acesta, în condiţiile în care avem asigurată finanţarea”, se lăuda pe 4 mai 2015 George Ciprian Stan, directorul general al ANL, aprobat de toată lumea, potrivit Adevărul.ro.



Foto: Următoarea recepție tehnică va avea loc pe data de 31 martie, pentru cele trei blocuri

Altă șansă irosită, alt Revelion... fără finisaje

A mai fost o șansă ca pe tineri să-i prindă Revelionul 2016-2017 în casă nouă, dar la recepția tehnică de la sfârșitul anului trecut s-a constatat de către reprezentanții Primăriei Focșani că lucrările la cele trei blocuri ANL au fost făcute în bătaie de joc. Potrivit viceprimarului Marius Iorga, finisajele din apartamente lăsau mult de dorit, iar constructorii au lucrat extrem de neglijent, fapt pentru care s-a dat termen de remediere. „Următoarea recepție tehnică va avea loc pe data de 31 martie, pentru cele trei blocuri”, i-a răspuns Cristina Costin, șefa serviciului de Investiții din Primăria Focșani, consilierului PNL Nicu Tănase, care s-a interesat de investiție. Lucrările au fost executate de firma Lefter Construct. Prin urmare, peste o lună s-ar putea întrerupe ghinionul tinerilor care se vor muta acolo, chiar dacă mulți au depășit limita de vârstă. Potrivit Adevărul.ro, într-un articol din anul 2015, viitorii locatari au semnat încă din timpul campaniei electorale din anul 2004 contracte cu Primăria Focșani, sub promisiunea că în acel an vor primi repartiție. Pe hârtie, aceștia erau deja chiriași, dar la puțin timp după aceea s-a sistat finațarea pentru blocuri iar șantierul a fost lăsat de izbeliște, la stadiul de fundație.(A.TĂTARU)





