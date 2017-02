Handmade sau made in… la Balada

Publicat de Alexandra Tataru 1 vizualizari

Târgul Mărţişorului din zona Cinematografului Balada îşi aşteaptă clienţii.



Mărţişoarele sunt pentru toate gusturile. Orice consumator care ajunge în zonă poate alege produse din toate categoriile. Comestibile sau necomestibile, mărţişoare foarte ieftine sau care costă mai mulţi bani, dar totuşi accesibile pentru bugetul familiei.



Handmade vs made in…



Se mai pot alege mărţişoare făcute cu migală şi trudă de artizanii locali sau mărţişoare din import sau din (port). Mărţişoare din material textil, cu mărgeluţe cusute manual, cu aţă din bumbac sau mătase, ori din cele confecţionate din tablă, prost şlefuită şi uşor oxidabilă. Fiecare după cum crede de cuviinţă. Cele mai scumpe mărţişoare sunt cu siguranţă cele care fac parte din categoria produselor de artă tradiţională, confecţionate de meşterii populari din Soveja, Nereju, Mărăşeşti şi Focşani. Aceste produse de dimensiuni mai mari, dar şi cele micuţe, făcute manual, multe unicat, le puteţi cumpăra de pe esplanada sălii Balada. Tot acolo găsiţi şi mărţisoarele comestibile sub forma borcanelor cu miere de albine, sucurilor de ghimbir îndulcite cu miere, scorţişoară şi alte bunătăţuri. Cele mai originale mărţişoare sunt cele expuse de familia Zota, realizate din ceară naturală. Aceste mărţisoare au fost expuse chiar şi la expoziţia de produse tradiţionale de la Berlin, în săptămana Green Week, din ianuarie anul acesta. “Ar fi minunat dacă s-ar încuraja mai mult producătorii şi artizanii locali. Oricum, munca noastră este cu mult mai mare faţă de preţul care se reflectă în produs. Nu ne permitem să punem preţul real pentru că nu vrem să speriem niciun client. Preferăm să continuăm să muncim din pasiune, dar ne dorim, evident, să fim apreciaţi mai mult”, ni s-a confesat o doamnă care şi-a expus produsele la targ.

Targul, ajuns la a VIII-a ediţie, este organizat de Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Ansamblul Focloric « Ţara Vrancei », eveniment inclus în cadrul sărbătorilor dedicate sosirii primăverii. Debutul acestuia a avut loc pe 26 februarie şi se va închide pe 1 martie. (A.T.)