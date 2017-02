VIDEO - Apel disperat al mamei rămase fără unicul fiu

Publicat de Dan Chiriac 1 vizualizari

Nela Martiş şi-a pierdut unicul fiu

Nela Anişoara Martiş încearcă să afle date despre împrejurările în care a avut loc accidentul de pe data de 13 februarie

Nela Anişoara Martiş, mama tanărului de 21 de ani decedat în urma accidentului produs pe 13 februarie pe strada Cuza Vodă, în jurul orei 21.45, face un apel pentru a aduna informaţii legate de ultima perioadă de viaţă a lui Costel Virgil Chivu, zis Coco, dar şi de de momentul accidentului şi momentele ulterioare tragediei. Mama tanărului se adresează tuturor celor care pot da relaţii să sune la telefonul 0740.639.625 sau pe pagina de facebook Coco focsani creata special în acest sens. Aceasta consideră că fiul său a avut parte de o moarte suspectă, avand mai multe indicii în acest sens. “Nu am fost anunţată imediat despre accident, poliţia mergand la un alt imobil care nu-mi aparţine, care are aceeaşi adresă cu imobilul meu de domiciliu. De ani de zile, cand vor să ne găsească , autorităţile vin la imobilul la care locuim, iar cand nu vor să fim găsiţi, se duc la celălalt imobil. Nu mi-au arătat trupul băiatului şi nu mi-au dat relaţii certe pană a doua zi, la Serviciul Medico-Legal. În noaptea respectivă, am fost luată de poliţie, dusă la UPU, pentru a mi se face tratament. Am refuzat pentru că aveau intenţia să mă adoarmă. Noaptea, la SML era totul închis. Am mers la salvare şi la locul acicdentului, să-mi caut copilul. La ambulanţă am aflat că fiul meu este decedat şi că are leziuni incompatibile cu viaţa, la nivelul toracelui. A doua zi, la medicina legală, am fost pusă se semnez un act de autopsie a cadavrului fără să-l văd. Cand mi l-au arătat am observat că fiul meu nu avea leziuni toracice, ci doar o zgarietură la bărbie şi o zgarietură mai mare în dreptul şoldului drept”, ne-a povestit Nela Martiş. Femeia a solicitat un medic expert parte, i s-a înmanat o listă din ţară, fără numere de telefon mobil, şi ulterior a vorbit la Institutul “Mina Minovici” din Bucureşti şi Serviciile de medicină leaglă din Iaşi şi Galaţi, dar nu a reuşit să găsesc un alt medic care să asiste la autopsie. “A treia zi am fost contactată de poliţie, Am mers din nou la SML şi sub presiunea familiei şi luand o decizie personală mi-am dat acordul pentru autopsie, dorind să-mi aduc copilul cat mai repede acasă. Cand am ridicat trupul neînsufleţit mi s-a înmanat un act constatator al decesului din data de 15 februarie 2017. La nivelul meu de cunoştinţe, ca asistentă medicală şi cu studii juridice, acest certificat se emite în momentul decesul, indiferent unde survine acesta. Legea prevede că în caz de accident soldat cu decese, constatarea decesului se face de medicul de pe ambulanţă, iar în caz contrar de asistenta de pe ambulanţă, aşa cum prevede legea 119/1996, art 35. Tot legea prevede că în caz de accident mortal, declararea decesului se face în 48 de ore şi în acest sens poliţia sau parchetul, care au fost sesizate, trebuie să elibereze o dovadă tot în 48 de ore pentru obţinerea certificatului de deces, lucru ce s-a întamplat la 70 de ore după deces”, ne-a mai transmis Nela Martiş.



Semne de întrebare



“O altă situaţie cu semn de întrebare este că fiul meu a plecat din bar cu o persoană necunoscută lui şi celor prezenţi în bar în acel moment. Şoferul maşinii era o persoană care nu frecventa acel bar. Alţi prieteni ai fiului meu au vrut să urce în maşină, dar nu au fost lăsaţi. La insistenţele lui Marius, acesta a urcat pe bancheta din spate a maşinii. Au plecat cu o maşină cu numere negre de Ialomiţa, acolo de unde este tatăl băiatului. Marius, pasagerul din spate, a fost externat şi mi-a povestit că în maşină nu se discuta absolut nimic, mi-a spus că erau practic hipnototizaţi. Singurul lucru care l-ar fi auzit a fost invitaţia şoferului de-al pune pe Coco să conducă, iar acesta nu a răspuns în niciun fel. Cand a decedat, din filmările postate am observat că maşina avea numere roşii de Vrancea. Tot din aceste filmări, am auzit şi un ultim ţipăt al copilul meu, cand îl scotea din maşină, iar de pe trotuar caţiva tineri vorbeau despre el şi întrebau de starea lui. Cineva de pe margine a afirmat că crede a murit, deoarece are şi o lumanarea aprinsă. Din înregistrări reiese prezenţa unui electrocardiograf langă trupul fiului meu, nu rezultă să fie fost făcute manevre de resuscitare. Nu ştiu cum a fost dus la SML, pentru că era închis la ora respectivă”, a mai povestit femeia îndurerată. Aceasta mai spune că mesajele de pe telefonul lui Coco arată că întalnirea de la barul din Bahne nu a fost programată. “Din mesageria telefonului copilului meu reise că după ora 20.00 îşi anunţa un prieten că duce maşina tatălui lui şi că merge acasă la culcare. Nu ştiu de unde a intervenit această întalnire, nu am cunoştinţă că dorea să cumpere maşina tanărului din Vrîncioaia. De atunci autorităţile care ar trebui să soluţioneze dosarul morţii fiului meu fie s-au îmbolnăvit fie şi-au luat concediu. Aşa mi s-a transmis de la Parchet despre prim-procuror şi că dosarul a fost uitat de grefieră în sertar. Nici medicul care a fost la faţa locului nu l-am putut contacta fiind că şi acesta este în concediul”, ne-a mai spus Nela Martiş. Femeia are suspiciuni că cineva ar fi dorit să-i facă rău. (Dan CHIRIAC)