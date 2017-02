Publicat de Dan Chiriac 1 vizualizari

Un bucureştean vindea parfurmuri contrafăcute în Focşani





Miercuri, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea aflaţi misune de patrulare pe raza municipiului Focşani, pe strada Ştefan cel Mare, au observat un bărbat care oferea spre vânzare persoanelor aflate în trecere diferite mărci de parfumuri. În urma verificărilor s-a stabilit că persoana respectivă se numeşte Paris C. în vârstă de 31 ani, domiciliat în municipiul Bucureşti, care oferea trecătorilor spre vânzare un număr de 11 (unsprezece) parfumuri inscripţionate cu numele unor mărci consacrate. Jandarmii au solicitat documentele de provenienţă pentru bunurile găsite asupra sa, acesta neputând prezenta niciun document şi a declarat că nu posedă astfel de documente de provenienţă. De asemenea numitul Paris C. a precizat că are cunoştinţă despre faptul că bunurile sunt contrafăcute şi că le comercializa cu sume între 50 lei şi 100 lei. Numitului Paris C. i-au fost întocmite actele de sesizare ale organelor de urmărire penală fiind susceptibil de săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare. Actele de sesizare împreună cu bunurile ridicate în vederea confiscării au fost predate la I.P.J. Vrancea – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. (D.C.)