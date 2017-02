Cotele de lemne sunt adesea vandute sau schimbate pe produse

Publicat de Gabriel Sava 72 vizualizari

Lemnele sunt, de multe ori, vandute către alte persoane

Recent, un silvicultor de la Tulnici a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată u acesta a ţinut să explice că acuzaţiile la adresa lui ţin de un obicei pe care anchetatorii nu l-au înţeles

Recent, procurorii focşăneni au trimis în judecată un inginer silvic de la Tulnici, sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Dosarul se află în fază de Cameră Preliminară la Judecătoria Focşani. După ce Ziarul de Vrancea a publicat informaţiile oficiale furnizate de Parchet, silvicultorul Ghiţă Creţu a dorit să facă mai multe precizări. Totul a pornit de la faptul că, în fiecare an, membrii obşteni, în cauză cei de la Obştea de Moşneni Tulnici, au dreptul la o cotă gratuită de lemne de foc şi/sau lemn de lucru. Pentru transportul lemnului din pădure către casă se emit un anumit fel de avize de însoţire, diferite de cele care permit transportul în scop comercial al lemnului destinat vanzării către societăţi sau persoane fizice. Cotele de lemn se eliberează în baza unor cereri adresate Obştii, în baza cărora, apoi, Ocolul Silvic Obştea Tulnici SRL emite documentaţia de transport pană la domiciliul beneficiarului. “Cererile sunt transmisibile, mai ales că mulţi dintre beneficiari nu sunt efectiv în ţară, iar solicitările le fac adesea membri ai familiei: mamă, frate, unchi şamd. Acest lucru este legal, cum, la fel de legal este şi faptul că mulţi îşi vand aceste cote sau le schimbă pe produse. Conform OUG 470/2014, noi, ocolul, avem obligaţia de a elibera acele avize în prelungire, de la locuinţa cetăţeanului, către o altă destinaţie (domiciliul unor rude, al copiilor etc). Legea nu specifică unde anume trebuie dus lemnul, dar, de multe ori, acesta ori este transportat la persoana care cumpără aceste cote, ori la un loc din sat, într-un deposit de exemplu, după care este apoi transportat către destinaţia finală”, a explicat inginerul Ghiţă Creţu, de la O. S. Obştea Tulnici. În timp ce procurorii susţin că inginerul a completat în fals mai multe cereri pentru solicitarea avizelor în prelungire, silvicultorul susţine o altă variantă. Acesta spune că, în multe dintre situaţii, cei care vin să depună aceste cereri le completează pe loc la sediu, şi nu puţine sunt situaţiile în care aceştia solicită ajutorul personalului silvic. “Unii chiar nu ştiu carte, nu ştiu să scrie, alţii, în varstă, nu văd şi ne roagă pe noi să completăm aceste cereri, după ce ne prezintă documentele de identitate şi verificăm dacă persoana în cauză sau cea pentru care se solicită, are sau nu acest drept. Nu a fost niciodată o problemă cu situaţia asta!”, a explicat inginerul Creţu.



Trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi fals



Conform materialului de urmărire penală cu care a fost sesizată instanţa, silvicultorul este acuzat de comiterea a 15 acte materiale de abuz în serviciu şi de alte 28 de acte material de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Anchetatorii spun că, în cursul anului 2015, inginerul silvic a întocmit şi semnat în fals 11 cereri de solicitare a avizelor de prelungire pentru 11 persoane, fără ca aceastea să cunoască acest lucru. În baza acestor cereri, inginerul silvic a emis 12 avize de însoţire, înscriind în ele o provenienţă fictivă, avize pe care ulterior le-a înmanat altor persoane, pentru a le folosi pe timpul transportului materialului lemnos, atestand fără drept că acestea (n.r.- materialul lemnos) nu sunt destinate comercializării ci consumului propriu pentru proprietarii de drept. Referitor la aceste aspecte, silvicultorul a ţinut să precizeze că “problema” o reprezintă tocmai faptul că, de multe ori, lemnul pleacă către alte destinaţii, cum ar fi Brăila sau Galaţi, spre a fi vandut, chiar din curtea sau din depozitul celui care a cumpărat sau a schimbat lemnul pe alte produse. “Mulţi au depozit acasă. Poliţia a oprit mai multe maşini, a mers pe urma avizului şi au ajuns la persoanele care erau îndreptăţite să primească cote de lemne dar care, între timp, le vanduseră. Strict tehnic, din punctul meu de vedere, toate aceste avize erau în regulă”, a mai completat inginerul Ghiţă Creţu, care speră că instanţa va înţelege lucrurile, aşa cum stau ele “după obiceiul locului” şi că va obţine o achitare în acest dosar. (G. SAVA)