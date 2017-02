La Billa nu poți intra dacă nu ai picioare, la CNCD nu poți reclama dacă nu ai mâini

Publicat de Silvia Vrinceanu Nichita 48 vizualizari

Foto: Barieră în loc de bun venit la supermarket

M-am hotărât astăzi să scriu despre o problemă a comunității noastre care m-a indignat la culme, nu neaparat ca jurnalist ci ca cetățean al Focșaniului, ca om revoltat de nedreptate, indiferență, rea-credință, birocrație, lene și pasarea resposabilității.

Un cititor al Ziarului de Vrancea mi s-a plâns că de ceva vreme îi este imposibil să intre în magazinul Billa din centrul Focșaniului pe motiv că rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități a fost blocată de angajații centrului comercial cu o barieră din lemn, strâns legată cu sârmă, semn că rezistența la schimbare necesită forță în orașul Unirii. Cu toate că sunt în concediu de ceva timp de la ziar am decis să mă implic personal în încercarea de a rezolva problema, sperând că nu este nevoie de mai mult decât o simplă sesizare.

Iată ce solicitare am trimis companiei care administrează unul dintre cele mai profitabile magazine din centrul sărăcit al Focșaniului:

“Buna ziua!

Numele meu este Silvia Vrînceanu Nichita, sunt jurnalist și activist civic in Focsani si, in numele persoanelor cu dizabilitati afiliate miscarii locale "Vrem o viata fara bariere", va rugam sa ne spuneti care este motivul pentru care conducerea magazinului Billa, situat la parterul Blocului Romarta din Piata Unirii a Focsaniului, a interzis utilizarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati, dupa cum se vede si din imaginile atasate acestui mesaj.

Citeva persoane cu dizabilitati ni s-au plans ca magazinul Billa din centrul Focsaniului, care este unul de proximitate, le-a interzis/ingreunat accesul in incinta.

La capatul rampei a fost pusă o bariera din lemn legata cu sirma, asa incit cei care nu pot folosi scarile nu mai pot avea acces in magazin decit daca gasesc un binevoitor care sa-i ajute. De asemenea, la capatul rampei nu exista niciun numar de telefon la care persoanele cu dizabilitati sa poata ceara asistenta unui salariat al magazinului, asa cum ar fi normal.





Precizam ca aceasta situatie dureaza de la inceputul acestui an si, inainte de a ne fi sesizata, a fost adusa si la cunostinta salariatilor magazinului care nu au luat masuri.

Cunoastem ca faceti parte dintr-o companie responsabila si interesata, cel putin la nivel declarativ, de ajutorarea persoanelor dezavantajate din comunitatile in care derulati afaceri, iar din acest motiv consideram de neinteles atitudinea dumneavoastra precum si lipsa suportului uman in astfel de situatii.

Precizez ca, la rugamintea grupului de cetateni care m-a sesizat, o copie a acestei sesizari va fi inainatata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, institutie care interpretează și aplică legea anti-discriminare din România.





De asemenea, in cazul in care nu primim un raspuns intr-un timp rezonabil legat de remedierea acestei situatii, vom face publica aceasta in canalele media afiliate si pe blogurile cu care colaboram fara reactia dumneavoastra.

Precizam ca Ziarul de Vrancea a mai derulat o campanie intitulata "Magazinele cu dizabilitati" dedicata tocmai lipsei de facilitati pentru persoanele cu mobilitate redusa, ocazie cu care reprezentatii Billa au promis ca vor avea in atentie asemenea aspecte din incintele comerciale in care lucreaza.

Detalii aici: Magazinele cu handicap - Ziarul de Vrancea”

O copie a acestui mesaj a ajuns și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pe adresa suport@cncd.ro, instituție împuternicită să combată și să sancționeze discriminarea de toate formele din România.

Cei care mă cunosc știu că atunci când mă implic într-o campanie nu renunț până când nedreptatea nu se lasă îndreptată, așa cum a fost și mobilizarea fără precedent la mine în oraș care am reușit să deschid, după ce două săptămâni am scris zi de zi, ușa Policlinicii de la Spitalul Județean Vrancea, în fața căreia așteptau noapte de noapte, în ploaie și frig, zeci de bolnavi, ori schimbarea, cel puțin în parte, a condițiilor din singura secție de pediatrie din județul Vrancea, unde gândacii se plimbau noaptea pe fețișoarele copiilor iar mamele dormeau chircite în pătuțurile bebelușilor. Scriu mereu cu credința că, în haosul în care trăim, fiecare poate schimba ceva în jurul lui. Dacă până și un fluture poate declanșa o furtună printr-o simplă bătaie a aripilor, de ce noi oamenii să nu încercăm să ridicăm o barieră sau să deschidem o ușă altfel inutilă? Sau măcar să lăsăm fluturii să zboare …

Ceea ce m-a indignat de această dată nu a fost atitudinea conducerii supermarketului, unde – să recunoaștem – se mai vând fructe și legume alterate ori ești percheziționat la ieșire dacă ai ceva mai multe kilograme sau haine mai largi – cât reacția CNCD, instituție publică a statului român care discriminează la rândul său și îi trece prin furcile caudine ale legendarei birocrații românești pe cei care vor să facă un bine celor mai puțin norocoși.

Iată răspunsul pe care l-am primit astăzi de la CNCD:

„Stimată doamnă,

Vă rugăm să formulaţi o sesizare care să respecte prevederile art. 11 din Ordinul nr. 144/2008, privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor la CNCD, semnată olograf, precum şi prevederile articolului 7 din O.G. 27/2002, actualizată în vederea constituirii unui dosar şi să se înceapă astfel procedura de soluţionare a unei petiţii. Menţionăm că petiţia poate fi transmisă prin poştă la adresa Bucureşti, p-ţa W. Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, prin fax la numărul 021 312 65 85 sau prin e-mail la adresa support@cncd.org.ro

In condiţiile în care sesizarea/solicitarea dumneavoastră nu va îndeplini condiţiile mai sus enumerate, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta se va clasa.

Cu respect,



Serviciul Comunicare, Secretariat si Relatii cu Publicul

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii”





Răspunsul – primit de altfel cu celeritate - m-a dezamăgit profund pentru că, având o prietenă care a lucrat acolo, credeam că și instituția este la fel de profesionistă și altruistă ca și ea. Cu alte cuvinte, în țara formelor fără fond, dacă nu ești specialist în Drept, dacă nu ai citit procedurile interne ale CNCD (să știți că nu am găsit pe site-ul CNCD.org.ro Ordinul nr. 144/2008) sau dacă – Doamne ferește – nu poți să te folosești de mâini pentru a-ți semna olograf sesizarea, nu ești băgat în seamă de instituția condusă de domnul Csaba Asztalos iar sesizarea ta este aruncată la coș, fără drept de apel.

Cu alte cuvinte, instituția care ar trebui să combată discriminarea te discriminează și te umilește chiar ea. “Cu respect”.

Și să ne mai mirăm că discriminarea este la ea acasă în România, că oamenii preferă să sesizeze jurnaliștii decât instituțiile statului, că ne-am învățat să trăim cu nedreptatea, cu șpaga, cu umilința, cu cetățenii de două categorii? Cu instituțiile plătite de noi care nu își fac treaba?

În ce țară trăim? Unde este omenia, compasiunea, rsponsabilitata socială? De ce nu ne mai putem sesiza și din oficiu?

Ce ar însemna ca un polițist să nu intervină atunci când un om este atacat pe stradă pe motiv că nu i s-a făcut cerere scrisă și semnată olograf?

Ce frumos ar fi fost ca CNCD să spună “Mulțumesc” pentru sesizare și să încerce să-și facă frumos treaba și să schimbe ceva!

Chiar asa trebuie să încurajăm birocrația, din fotoliile noastre bugetare, în loc să facem puțin bine în jurul nostru?

Haideți să încercăm fiecare să schimbăm câte ceva, haideți să fim mai cetățeni și să obligăm instituțiile să-și facă treaba, să cerem respectul cuvenit în magazinele care, altfel, sunt interesate de banii noștri!

P.S. Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamica Comerciala&Pricing la Carrefour România, companie care a preluat recent rețeaua de magazine Billa, m-a asigurat în această seară că bariera de la rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități de la intrarea în magazinul Billa din Focșani a fost desființată. Culmea, angajații magazinului au blocat-o din cauza lunecușului specific perioadei de iarnă, chipurile pentru a evita accidentele. Așa cum recent au pus și niște afișe mari prin care cereau trecătorilor să ocolească magazinul din pricina pericolului de avalanșe și țurțuri.

Iată mesajul companiei trimis ulterior convorbirii telefonice:

“Stimata Doamna Vrinceanu,

Ne cerem scuze pentru situatia semnalata!

In acest moment, rampa este functionala. Ne cerem scuze pentru perioada in care aceasta nu a putut fi utilizata. Cel mai important pentru noi este clientul si suntem deschisi sa primim orice sesizare pentru a o rezolva in favoarea clientilor nostri.

Cordial,

Echipa Carrefour”

O să mai trec pe acolo să mă asigur că așa este.



Silvia Vrînceanu Nichita