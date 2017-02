Jandarmeria Vrancea şi-a prezentat echipa de conducere

Publicat de Dan Chiriac 1 vizualizari

Comanda IJJ Vrancea

Lt.col Adrian Babiş, noul şef al IJJ Vrancea, şi-a prezentat luni obiectivele pentru cele şase luni în care este împuternicit la comanda instituţiei.

Acesta a organizat luni o întalnire cu presa, lucru foarte rar în ultimii ani la unităţile din subordinea Ministerului de Interne, motiv pentru care apreciem că şi-a început activitatea cu dreptul. Acesta are 41 de ani, este din Adjud, este căsătorit şi are un copil. Adrian Babiş a absolvit Academia de Poliţie şi a lucrat în structurile de jandarmi de la Bacău şi Bucureşti. Babiş a precizat că doreşte să organizeze din nou Cupa Presei la tir, dar şi tradiţionalul meci de fotbal între echipa presei şi cea jandarmilor. Acestea vor avea loc cu ocazia zilei Jandarmeriei. Babiş a mai precizat că lucrează în acest moment cu o echipă bine formată şi că instituţia are un deficit de 18 posturi ce ar putea fi acoperite în perioada următoare. Şeful IJJ Vrancea a menţionat că-şi doreşte să continue în funcţie şi după expirarea interimatului şi că va încerca să continue munca depusă de foştii şefi ai IJJ Vrancea. Acesta este ajutat de prim adjunctul Gheorghe Prodan şi Dorel Iordache. (D.C.)